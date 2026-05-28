La rompió enfrentando a River en el Mundial de Clubes 2025 y ahora negocia su llegada al Millonario

A pedido de Coudet, la dirigencia levantó el teléfono e inició gestiones por un futbolista que supo ser un dolor de cabeza para River hace un año atrás.

River, a la carga por un jugador que fue la figura de Rayados en el Mundial de Clubes.

En River se viene una reconstrucción fuerte y Eduardo Coudet ya empezó a marcar nombres de jerarquía para lo que será su primer mercado de pases. Con la idea de meter una renovación importante en el plantel, el DT les pasó a los dirigentes cuáles son los puestos a reforzar y, entre ellos, apareció un apellido que los hinchas recuerdan muy bien.

El protagonista es nada menos que Nelson Deossa. Sí, el mediocampista colombiano de 26 años que fue figura en aquel 0-0 entre River y Rayados de Monterrey en Los Ángeles por la fase de grupos del Mundial de Clubes aparece ahora en el radar del Millonario.

De hecho, en Núñez ya levantaron el teléfono y se contactaron directamente con el Real Betis. El club español se llevó al jugador después de su explosión en el torneo disputado en Estados Unidos en cifras millonarias: cerca de US$ 13.000.000 para comprar la totalidad de su ficha.

Nelson Deossa, volante del Real Betis, aparece en el radar de River. Nelson Deossa, volante del Real Betis, aparece en el radar de River. Foto: @RealBetis

La actualidad de Nelson Deossa y cuál es el plan de River para incorporarlo Su primera experiencia en Europa, sin embargo, no terminó siendo la esperada. Si bien había arrancado con mucho protagonismo, con el correr de los meses su nivel fue cayendo y cerró la temporada con números flojos: 33 partidos jugados -apenas 16 como titular- en los que no convirtió goles y brindó una asistencia.