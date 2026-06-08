El Paso Cristo Redentor permanece cerrado por "condiciones adversas"

Se esperan nevadas de importancia para los próximos días y por eso las autoridades de ambos países decidieron suspender el paso a Chile.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra cerrado desde las 21 de este lunes (hora argentina) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. El túnel permanecerá cerrado este martes 9/6 por "condiciones adversasa".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VALLEOVA/status/2064046381874991176&partner=&hide_thread=false Sistema Integrado Cristo Redentor HABILITADO hasta las 21 hs. Argentina, 20 hs. Chile.

Martes 09 de Junio CERRADO por condiciones climáticas adversas. Información suministrada por Coordinación Argentina de Fronteras. pic.twitter.com/Vq0MS3HgEi — OSVALDO (@VALLEOVA) June 8, 2026

El pronóstico se complica y por eso la decisión de ambas autoridades. A partir del martes, se espera un cambio en las condiciones climáticas. Según informaron desde la Coordinación del paso a Chile, desde el martes 9 al sábado 13 de junio se aguardan nevadas considerables en la zona.

Esto podría complicar la circulación en alta montaña, por lo que las autoridades explicaron que se cerrará el paso.