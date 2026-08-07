Anuncian la libertad plena de María Lourdes Afiuni, la jueza que fue "la presa personal de Chávez" durante casi 10 años

La familia de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni anunció que la justicia cerró definitivamente el caso judicial por el que estuvo presa casi una década durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez.

"La familia de la juez María Lourdes Afiuni Mora recibe con satisfacción la decisión que pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad, cerrando formalmente un caso que nunca debió existir", indicaron su hermano, Nelson Afiuni, y su abogada, Thelma Fernández, en un comunicado publicado en X este viernes.

"Este desenlace representa el final de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso", añade la nota.

En diciembre de 2009, Afiuni fue detenida poco después de ordenar la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño.

En su momento, el entonces presidente Hugo Chávez pidió que fuera condenada hasta 30 años de prisión por haber tomado aquella decisión.

Por ello, Afiuni es conocida como "la presa personal de Chávez".

La jueza estuvo tras las rejas hasta que pasó a un régimen de arresto domiciliario.

En junio de 2013, logró la libertad condicional con medidas cautelares.

Pero en marzo de 2019 fue condenada a cinco años más de cárcel por "corrupción espiritual", un cargo que denunció como un "delito inventado".

"Durante años, la juez Afiuni y su familia soportaron las consecuencias de una persecución que trascendió el ámbito personal y se convirtió en un símbolo inequívoco del deterioro de la independencia judicial en Venezuela", dice la nota.

AFP via Getty Images Afiuni durante un traslado en el año 2010.

El deterioro de salud

El jueves 6 de agosto, un día antes de que se conociera la decisión, su hermano había exigido la libertad plena para Afiuni por el deterioro en su estado de salud.

"Tras presentar un cuadro de mareos, vómitos e hipertensión, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció bajo observación y logró ser estabilizada de manera satisfactoria", informó Nelson Afiuni en un comunicado.

No obstante, las evaluaciones médicas revelaron "tres lesiones tumorales localizadas en distintas partes de su cuerpo que requieren atención médica inmediata con el fin de evitar consecuencias irreparables para su salud".

"El cierre definitivo de este expediente no borra el sufrimiento vivido ni repara, por sí solo, los daños ocasionados", indica la nota en la que sus familiares agradecieron el apoyo de "personas e instituciones" que respaldaron las peticiones de liberación.

"El caso de la juez María Lourdes Afiuni permanece como una advertencia para toda la región sobre las consecuencias de utilizar el sistema de justicia como instrumento de represalia contra quienes ejercen sus funciones con independencia e imparcialidad".

La arremetida de Chávez

El fallecido mandatario arremetió públicamente contra Afiuni el día siguiente de la liberación de Cedeño, cuando se supo que el banquero había huido del país rumbo a Miami inmediatamente después de ser liberado.

Cedeño llevaba tres años en prisión preventiva, acusado de ejecutar operaciones cambiarias ilegales.

"Yo exijo dureza contra esa jueza (…) Habrá que meterle pena máxima. ¡30 años de prisión pido yo a nombre de la dignidad de un país!", dijo Chávez en 2009, al tiempo que calificó a la exmagistrada de "bandida" y aseguró que "todo estaba montado".

"Le dije a la presidenta del Tribunal Supremo, a la Asamblea Nacional, habrá que hacer una ley porque es mucho más grave un juez que libera a un bandido, que el bandido mismo", agregó el mandatario.

Afiuni, por su parte, aseguró que simplemente había aplicado la ley venezolana, que establecía entonces que nadie podía estar detenido más de dos años sin sentencia, así como una recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que había cuestionado la situación de Cedeño.

Pero eso no evitó su detención por parte de los servicios de inteligencia venezolanos y su posterior envío a una prisión, donde se encontraban numerosas mujeres a las que ella había juzgado y sentenciado por delitos como infanticidio, robo y narcotráfico.

AFP via Getty Images Después de ser liberada de prisión, fue acusada de "corrupción espiritual".

"Me vaciaron el útero"

Afiuni pasó poco más de un año en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), una cárcel donde sus abogados defensores denunciaron que habrían intentado "atacarla con cuchillos, abusarla sexualmente y hasta rociarla con gasolina".

"No hubo semana en la que no me amenazaran", contaría años después la propia jueza.

Durante ese período en prisión, la salud de Afiuni se deterioró significativamente: en febrero de 2011, poco antes de que le dieran arresto domiciliario, le tuvieron que extirpar el útero.

La exmagistrada también salió de la cárcel con quistes en un seno y una axila, así como con problemas de vejiga.

Cuatro años después, cuando ya gozaba de libertad condicional, Afiuni denunció haber padecido torturas y violaciones durante su estancia en prisión, que dijo le habían causado o agudizado sus problemas.

"A mí me vaciaron el útero, porque lo tenía vuelto mierda. Pero no contentos con eso, se me destruyó la vejiga, la vagina y el ano. Yo estoy reconstruida", aseguró la exjueza durante una audiencia celebrada en julio de 2015.

"Tengo la cuarta parte del seno comprometida por el coñazo (golpe) que me dieron en el penal con una bota, y a esta altura nadie me lo quiere tocar porque no saben lo que tengo ahí. Todo el mundo ve las mamografías, pero me dicen que eso no se toca. Nadie sabe qué tengo", aseguró también en ese mismo careo.

AFP via Getty Images En el año 2015, Afiuni contó las vejaciones que había sufrido en prisión.

Impacto internacional

Para ese entonces, su caso ya se había vuelto una causa célebre. De hecho, varios años antes, el mismo Noam Chomsky -uno de los intelectuales más admirados por Chávez- ya había suscrito una carta pública pidiendo la liberación de Alfiuni, en la que se la calificaba de presa política.

Y en diciembre de 2017, Afiuni misma denunció que el tiempo que llevaba con medidas restrictivas de libertad sobrepasaba el de la pena máxima contemplada para los delitos de los que se la acusaba.

Nelson Afiuni le dijo a BBC Mundo en 2011 que su hermana padecía un calvario por orden expresa de Chávez.

"La rabia, la saña con la que ha actuado Chávez en este caso es algo inusual. Ella sabía dónde se estaba metiendo, no era tan ingenua, pero no pensó que la iban a detener", dijo en esa oportunidad.

15 años después de aquella declaración, Nelson Afiuni escribió: "La historia de la juez María Lourdes Afiuni no debe ser recordada únicamente por la injusticia que sufrió, sino por la convicción de que la defensa de la independencia judicial es una condición esencial para la libertad y los derechos de todos los venezolanos".

Getty Images

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FUENTE: BBC