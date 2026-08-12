Encontraron a un hombre de 80 años muerto dentro de una acequia en Ciudad

Un hombre de 80 años murió tras descompensarse y caer a una acequia ubicada en el barrio Soberanía Nacional , en Ciudad. El hecho ocurrió en la zona del cruce de Plantamura y José Ingenieros, donde el cuerpo fue encontrado en el interior del cauce.

De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad de la zona, el hombre se descompensó después de bajarse de un colectivo y posteriormente cayó dentro de la acequia. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del fallecimiento.

Las imágenes relevadas por el sistema de grabación permitieron reconstruir los últimos momentos del hombre. El registro muestra que descendió de un colectivo y se sentó durante unos instantes en un sector de la vereda .

En ese momento sufrió una descompensación y como consecuencia terminó cayendo dentro de la acequia, donde finalmente murió.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el hombre había vivido durante años en la zona y llevaba una rutina habitual. Salía durante las mañanas para realizar sus compras y luego regresaba a su domicilio.

El hombre fue militar y habría alcanzado el rango de sargento del Ejercito Argentino.

Además, señalaron que vivía solo y que había requerido asistencia médica en distintas oportunidades. En cuanto a su familia, indicaron que tenía dos hijos, ambos radicados en Estados Unidos.

El hombre era además exmilitar y había alcanzado el grado de sargento del Ejército Argentino.

La investigación quedó a cargo de las autoridades correspondientes, mientras que Policía Científica realizó las tareas periciales en el lugar para establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.