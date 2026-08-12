Llevaba 86 kilos de marihuana: incautaron el micro que debía trasladar al plantel de San Pablo en Bolivia
El vehículo pertenecía a la empresa Buses Cosmos, contratada para los traslados del equipo brasileño.
Un episodio policial alteró la logística de la visita de San Pablo a Bolivia para disputar los octavos de final de la Conmebol Sudamericana 2026. La policía incautó un micro de la empresa Buses Cosmos que debía estar destinado al traslado del plantel brasileño y encontró en su interior 86,5 kilos de marihuana.
El vehículo, sin embargo, nunca fue utilizado por la delegación del Tricolor. Ante la situación, la empresa proporcionó un segundo bus, que finalmente llevó al plantel desde el aeropuerto hasta el hotel.
Qué dijo la empresa del micro incautado
Tras el operativo, Buses Cosmos negó cualquier responsabilidad por el cargamento de marihuana y difundió un comunicado en el que sostuvo que "toda la responsabilidad recae en los conductores".
La compañía también aseguró que el micro involucrado en el procedimiento policial no había sido utilizado por el equipo brasileño y señaló que el caso fue esclarecido por la autoridades, con los responsables detenidos, según informó O Globo.
De esta manera, el episodio no afectó los traslados previstos para el conjunto dirigido por Dorival Junior, que contó con otro vehículo proporcionado por la misma compañía.
Tras el escándalo: cómo fue el partido
Finalmente, Bolívar y San Pablo empataron 1-1 en el estadio Hernando Siles. El Tricolor, que había organizado su llegada a La Paz para pocas horas antes del partido, fue el primero en ponerse en ventaja con gol de Robert Arboleda. Carlos Melgar igualó para el local.