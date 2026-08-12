Hallaron 109 gramos de marihuana ocultos en el cuerpo de una mujer en el Hospital Paroissien

La mujer fue asistida en el hospital y, tras extraer el elemento oculto en su interior, se confirmó que contenía marihuana.

Una mujer de 29 años fue detenida durantre la madrugada, luego de ser descubierta cuando trasladaba 109 gramos de marihuana oculto en su cuerpo dentro del Hospital Paroissien, en Maipú. El hallazgo derivó en la intervención de personal especializado en narcotráfico.

De acuerdo con infromación policial, el hecho ocurrió alrededor de las 3.30, cuando personal del Hospital Paroissien advirtió que la mujer llevaba una sustancia presuntamente ilegal en el interior de su cuerpo.

El hallazgo dentro del hospital Luego de recibir la asistencia médica necesaria, los profesionales lograron extraer un elemento similar a un tubo de ensayo, en cuyo interior había material que luego sería sometido a una prueba para determinar de qué sustancia se trataba.

Tras el aviso, intervino personal de la Policía Contra el Narcotráfico, que realizó el test correspondiente. El resultado confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 109 gramos.