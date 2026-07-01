Adrián Ravier tomó distancia de Manuel Adorni, criticó su forma de comunicar y reconoció que golpeó la imagen oficial

Tras su debut oficial al frente de las conferencias de prensa en Casa Rosada , el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier , brindó una extensa entrevista radial en el programa de Eduardo Feinmann. Durante el reportaje, el funcionario analizó la relevancia de su rol, defendió la racionalidad de la gestión de Javier Milei y reconoció que la comunicación gubernamental arrastraba serias deficiencias que planea corregir de inmediato.

"Es un rol de mucha importancia para el país", afirmó Ravier, quien remarcó que su principal objetivo será "mostrar con claridad lo que hace el Gobierno, algo que no se estaba haciendo bien". En ese sentido, destacó su sintonía ideológica con el jefe de Estado: "Con el Presidente coincidimos bastante" .

A lo largo de la entrevista, el flamante portavoz se encargó de marcar su perfil técnico y su procedencia por fuera de la política tradicional. Detalló que, tras graduarse en Ciencias Económicas, desarrolló una extensa trayectoria profesional trabajando durante muchos años en el sector bancario y en la gestión privada.

Ese perfil técnico también lo trasladó a su reciente paso por el Poder Legislativo. Al ser consultado sobre su desempeño en la Cámara de Baja, Ravier fue categórico y aseguró que no fue un "levantamanos" al momento de votar los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. Según reveló, mantuvo un diálogo directo con Javier Milei donde acordaron que, cuando una iniciativa no estuviera bien planteada, su función primordial era alertar y discutir las modificaciones necesarias.

Uno de los puntos más álgidos de la charla fue la transición tras la salida de su antecesor. Ravier no esquivó la autocrítica y coincidió con el diagnóstico de Feinmann sobre el desgaste en las conferencias de prensa de la Casa Rosada. " La última etapa de Adorni con los periodistas no fue buena . Ahora estamos iniciando una nueva etapa, queremos recomponer nuestra relación con el periodismo", sentenció.

Manuel Adorni y Adrián Ravier en Casa Rosada. Prensa JGM

En sintonía con esto, el actual vocero se refirió al impacto político de las últimas semanas: respecto al escándalo en torno a Manuel Adorni, Ravier reconoció abiertamente que la imagen del Gobierno cayó debido a este episodio. Sin embargo, fue tajante al desmentir los rumores sobre el futuro político de su predecesor, descartando por completo las informaciones que aseguraban que se estaba evaluando otorgarle un cargo en algún consulado extranjero.

Asimismo, defendió el rumbo de la gestión libertaria al asegurar que, más allá de los ruidos políticos, "cada decisión que toma el Gobierno es racional".

La aclaración sobre los aumentos del gas

Hacia el final de la entrevista, el vocero presidencial se refirió a la polémica frase que generó fuertes repercusiones en la opinión pública respecto a los ajustes tarifarios (“está más caro el gas y hay que tratar de abrigarse”).

Ravier buscó bajarle el tono a la controversia y aseguró que sus dichos fueron descontextualizados. "No fue mi intención ese contexto de la frase", explicó, y concluyó ratificando el rumbo social de la gestión: "Este es un Gobierno que está sobre las personas más vulnerables".