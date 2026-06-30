"La opinión pública no le creyó a Adorni": Ravier se refirió a la situación judicial del exjefe de Gabinete

El vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió este martes a la situación judicial del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sostuvo que será la Justicia la que determine su responsabilidad en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Además, afirmó que la ciudadanía perdió la confianza en el exfuncionario y remarcó que el Gobierno busca concentrarse en la gestión.

Consultado sobre las denuncias que involucran al exjefe de Gabinete, Ravier evitó hacer valoraciones sobre el expediente judicial y señaló que desconoce qué información difundida públicamente está comprobada y cuál no.

"Desde el lugar que está, uno no sabe, de todo lo que circula por los medios, qué es cierto y qué no", sostuvo.

En ese marco, consideró que la percepción social ya quedó marcada por el caso. "La opinión pública evidentemente no le creyó a Adorni. Estamos tratando de poner en la mesa los logros de este gobierno y es momento de dejar a Adorni respondiendo las causas privadas".

Según explicó, el objetivo del Ejecutivo es mantener el foco en la gestión y en las reformas impulsadas durante los primeros meses de administración.

"La gente tiene que saber que hay un gobierno que está cambiando las reglas, que está teniendo muy buenos resultados y que esto va a impactar en el futuro de los argentinos".

El impacto político en los mercados y el "riesgo kuka"

Durante la entrevista, el vocero también vinculó la estabilidad económica con el escenario político argentino. En ese sentido, sostuvo que los cambios de gobierno generan incertidumbre en los mercados.

"Cada vez que en Argentina hay un cambio de signo político en el gobierno, esto asusta a los mercados. El 'riesgo kuka' existe. Un (Axel) Kicillof asusta a los mercados y esto es un problema".

Al mismo tiempo, defendió la estrategia económica implementada por la administración nacional.

"Por suerte tenemos un equipo económico que aprendió lecciones de tantas décadas y hoy se está blindando para que en 2017 la situación la podamos manejar", manifestó.

La interna del Gobierno y el rol de Karina Milei, Santiago Caputo y Martín Menem

Respecto de las versiones sobre diferencias dentro del oficialismo, Ravier buscó minimizar los conflictos internos y destacó el aporte de distintos referentes del espacio.

Sobre Santiago Caputo afirmó que es "clave", mientras que valoró el trabajo realizado por Karina Milei al señalar que "ha hecho una construcción de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional".

Además, evitó profundizar sobre las tensiones internas: "Me cuesta hablar de interna".

Y adelantó los objetivos políticos del oficialismo para los próximos meses.

"Nosotros vamos a ir por las gobernaciones en breve, hay una construcción política que es importante. El liderazgo de Martín (Menem) en Diputados es clave para lograr las reformas estructurales que impulsamos en estos seis meses".

En línea con la postura del presidente Javier Milei, consideró además que las diferencias dentro del espacio oficialista forman parte del funcionamiento habitual de un partido liberal.

"Las diferencias y la interna dentro del Gobierno son naturales en un partido liberal".

Qué dijo Ravier sobre las tarifas y los subsidios

Otro de los temas abordados fue la política tarifaria. Luego de manifestar durante la conferencia de prensa que los servicios públicos deberían tener un precio libre, aclaró cómo funciona el esquema de subsidios que impulsa el Gobierno.

"El Gobierno selecciona a quién le da subsidios y a quién no".

Asimismo, remarcó que la administración libertaria busca evitar el financiamiento vía emisión monetaria. "No emite para financiar tantos subsidios".

Según explicó, la prioridad es concentrar la ayuda estatal en los sectores más vulnerables.

"Queremos que los recursos vayan a quienes más lo necesitan. Este Gobierno sostiene los subsidios a los más desfavorecidos y les quita a las clases medias y altas que nunca debieron tenerlo".

Conferencias de prensa y restricciones para periodistas

Ravier también confirmó cómo será la dinámica de su gestión al frente de la vocería presidencial.

"Todos los martes a las 11 habrá conferencia de prensa", aunque aclaró que esa frecuencia podría modificarse según la actualidad.

"Si los temas a tratar requieren dos conferencias de prensa por semana, lo vamos a evaluar".

En cuanto a las restricciones vigentes para la prensa en la Casa Rosada, aseguró que el Gobierno está revisando la situación y comparando el funcionamiento con otros países.

"Estamos estudiando el caso y lo que les proponía a los periodistas acreditados en Casa Rosada es estudiar cómo se comportan las Casas de Gobierno en otros países". Como ejemplo, mencionó el esquema utilizado en Estados Unidos.

"En Washington hay un edificio aparte de la Casa Blanca, donde los periodistas reciben a gente para entrevistas. Pero esto de que se muevan libremente por todos los patios y todos los pasillos, y más considerando las cuestiones que han ocurrido, llevaron a estas restricciones", agregó.

La presentación oficial como vocero presidencial

Más temprano, Ravier encabezó su primera presentación oficial en la Casa Rosada mediante un mensaje leído y sin responder preguntas de los periodistas.

Durante esa intervención repasó su trayectoria profesional y dejó en claro que, mientras ocupe el cargo de vocero presidencial, evitará pronunciarse sobre cuestiones partidarias, temas legislativos o causas judiciales.

En esa aparición pública tampoco hizo referencia a Manuel Adorni, quien ocupó previamente el cargo de vocero y actualmente enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, una situación que derivó en su salida del primer plano del Gobierno.