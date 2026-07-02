"Analfabetos económicos": Javier Milei cargó contra los extitulares kirchneristas del BCRA

Javier Milei disparó este jueves contra los expresidentes del Banco Central Mercedes Marcó del Pont y Miguel Pesce, después de que ambos objetaran el proyecto oficialista para reformar la carta orgánica de la autoridad monetaria.

La iniciativa busca preservar el valor de la moneda y eliminar la obligación del BCRA de financiar al Tesoro Nacional.

A través de su cuenta de X, el mandatario defendió el proyecto y descalificó a los exfuncionarios. "Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición", escribió.

En su publicación, el jefe de Estado desarrolló el fundamento con lenguaje académico: "La lógica de ello está determinada por las condiciones necesarias para resolver el sistema de ecuaciones que permite obtener el valor de las variables de control (la política) tal que se alcance el objetivo de política propuesto. Por ejemplo, el sistema determina la cantidad de dinero y resultado fiscal que permiten determinar el PIB y el nivel de precios deseados. En términos de variables, el PIB y el nivel de precios son exigentes y las políticas monetaria y fiscal ahora son endógenas".

FIN DE LA BRUTALIDAD MONETARIA Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición. Más allá de eso, acorde a Tinbergen, para alcanzar un objetivo de política económica se necesita POR… https://t.co/shc1ERUy0E

Sobre esa base, Milei tildó la reforma que el kirchnerismo aplicó en 2012 de "declaración de ignorancia", al pretender asignarle cinco objetivos distintos a un único instrumento. Esa decisión, según su lectura, derivó en "la continua aceleración de la tasa de inflación, algo que se quebró desde 2024".

"Iremos más a fondo aún"

Al cerrar el mensaje, el Presidente sostuvo que "aniquilar" los cambios que el kirchnerismo introdujo en la carta orgánica de 2012 representa un "gran paso" para terminar con la inflación, aunque aclaró que la reforma no se detendrá ahí. "Iremos más a fondo aún", advirtió.

Qué cambió el kirchnerismo en 2012

La reforma impulsada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, con Marcó del Pont al frente del organismo, reemplazó el mandato original por uno más amplio.

El nuevo texto encomendó al BCRA "promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social". Aunque es un artículo de carácter general, funciona como el principio rector que ordena el resto de las funciones de la entidad.