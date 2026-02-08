Reservas: final a toda orquesta en el cierre del 2025
A pesar de la parsimonia cambiaria de fin de año, la gente volvió con ahínco a comprar dólares billetes. Fueron más de 1,5 millones de personas cuando el mes anterior habían sido 1,1 millones. ¿Qué pasó en el cierre del año pasado?
La implementación de la llamada Fase III del programa económico de La Libertad Avanza y la flexibilización del cepo cambiario para las personas físicas marcó un antes y un después en el mercado cambiario local. Desde ese momento, mediados de abril del año pasado, los individuos y las familias se abalanzaron sobre el stock de reservas internacionales del Banco Central (BCRA), tanto para atesorar, o sea, dolarizarse y también para hacerse de dólares para compras en el exterior y turismo.
Este último ha sido uno de los principales argumentos oficiales para justificar la tremenda demanda de dólares desde el levamiento del cepo para las personas físicas. Por eso, quizás, no extraña que, en el último mes del año pasado, cargado de efectos estacionales como el pago del aguinaldo y vacaciones y la propia demanda para la temporada veraniega, volvieran a la carga los individuos y las familias por más dólares.
Los últimos datos oficiales del BCRA dan cuenta que en diciembre pasado las personas realizaron compras brutas de billetes por 2.186 millones de dólares y efectuaron ventas brutas por 477 millones de dólares, lo que da un saldo neto de compras de 1.709 millones de dólares (cuando en noviembre fueron de 1.088 millones). De modo que pese al atractivo del “carry trade” el público en general prefirió dolarizarse aún más, por lo motivos que sean.
Con relación a la cantidad de personas que operaron, los datos del BCRA muestran que 1,5 millones de individuos compraron billetes, mientras que unos 670.000 vendieron. Se trata de altos niveles tanto para las compras como para las ventas, pero está claro que la demanda supera en más de 2 veces a la oferta, lo que marca el tenor del apetito que aún mantiene el público. ¿Qué otra información se puede recoger de los datos oficiales?
- En primer lugar, hay que señalar que la cuenta financiera cambiaria (del Balance Cambiario del BCRA) resultó superavitaria por 1.505 millones de dólares en diciembre, gracias a los ingresos netos de préstamos de organismos internacionales y otros bilaterales (excluyendo el FMI) por 1.504 millones de dólares. El Gobierno y el BCRA tuvieron superávits de 1.709 millones de dólares que se sumaron a Otros Movimientos Netos por 1.204 millones de dólares, y así más que compensaron los egresos netos del Sector Financiero y del Sector Privado No Financiero de 1.011 millones y 398 millones de dólares, respectivamente. Vale destacar que la cuenta corriente cambiaria (la otra pata del Balance Cambiario del BCRA) fue deficitaria en 1.565 millones de dólares, de ahí la importancia del superávit de la cuenta financiera.
- Con respecto a la cuenta financiera del Sector Privado no Financiero, en diciembre registró un déficit de 398 millones de dólares, resultado se explica principalmente por las compras netas de billetes sin fines específicos por 1.788 millones de dólares y por transferencias de divisas sin fines específicos por 34 millones de dólares. Cabe señalar que el propio BCRA da cuenta que el resultado de billetes se explica principalmente por las operaciones de las “Personas Humanas”.
- El BCRA considera además que “parte de la compra neta de billetes queda depositada en cuentas locales o es utilizada posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera y por ello no incrementa la posición de activos externos del sector”. De la misma manera, “los egresos por divisas, que en su mayoría constituyen transferencias de depósitos locales al exterior (operaciones de canje), pueden ser destinados a la cancelación de pasivos externos (por ejemplo, para pagos de deuda comercial y financiera externa o utilidades y dividendos).
- Esta demanda de dólares billetes y divisas, fue parcialmente compensada por los ingresos netos de Otros préstamos del exterior y títulos de deuda por 865 millones de dólares, de Operaciones de canje por transferencias con el exterior por 402 millones de dólares, las cuales se explican principalmente como la contrapartida de transferencias de depósitos locales en moneda extranjera de residentes a cuentas propias en el exterior y de Préstamos financieros locales por 288 millones de dólares.
- Por su parte, las inversiones directas de no residentes en el sector privado no financiero registraron ingresos netos a través del mercado de cambios por 139 millones de dólares, mientras que las inversiones de portafolio de no residentes registraron egresos netos por 85 millones de dólares.