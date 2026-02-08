Reservas: final a toda orquesta en el cierre del 2025

A pesar de la parsimonia cambiaria de fin de año, la gente volvió con ahínco a comprar dólares billetes. Fueron más de 1,5 millones de personas cuando el mes anterior habían sido 1,1 millones. ¿Qué pasó en el cierre del año pasado?

La implementación de la llamada Fase III del programa económico de La Libertad Avanza y la flexibilización del cepo cambiario para las personas físicas marcó un antes y un después en el mercado cambiario local. Desde ese momento, mediados de abril del año pasado, los individuos y las familias se abalanzaron sobre el stock de reservas internacionales del Banco Central (BCRA), tanto para atesorar, o sea, dolarizarse y también para hacerse de dólares para compras en el exterior y turismo.

Este último ha sido uno de los principales argumentos oficiales para justificar la tremenda demanda de dólares desde el levamiento del cepo para las personas físicas. Por eso, quizás, no extraña que, en el último mes del año pasado, cargado de efectos estacionales como el pago del aguinaldo y vacaciones y la propia demanda para la temporada veraniega, volvieran a la carga los individuos y las familias por más dólares.

Los últimos datos oficiales del BCRA dan cuenta que en diciembre pasado las personas realizaron compras brutas de billetes por 2.186 millones de dólares y efectuaron ventas brutas por 477 millones de dólares, lo que da un saldo neto de compras de 1.709 millones de dólares (cuando en noviembre fueron de 1.088 millones). De modo que pese al atractivo del “carry trade” el público en general prefirió dolarizarse aún más, por lo motivos que sean.

Con relación a la cantidad de personas que operaron, los datos del BCRA muestran que 1,5 millones de individuos compraron billetes, mientras que unos 670.000 vendieron. Se trata de altos niveles tanto para las compras como para las ventas, pero está claro que la demanda supera en más de 2 veces a la oferta, lo que marca el tenor del apetito que aún mantiene el público. ¿Qué otra información se puede recoger de los datos oficiales?