Carnaval en la peatonal: espectáculos en vivo y actividades para toda la familia

La avenida Sarmiento será escenario de una nueva edición de “Domingo en la Sarmiento”, esta vez con un especial Carnaval & Vino, que se realizará el domingo 15 de febrero con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Ciudad de Mendoza , Capital Internacional del Vino, junto a vinerías y locales gastronómicos de la zona, invita a vecinos y turistas a sumarse a una propuesta cultural y culinaria en uno de los corredores más emblemáticos del centro mendocino.

Entre las 19 y las 23, la arteria se transformará en un paseo peatonal pensado para el encuentro y la celebración del Carnaval, con música en vivo, degustaciones, ferias y actividades para todas las edades.

Las vinerías de la zona ofrecerán degustaciones y promociones, con copas desde $4.000 y opciones de alta gama hasta $8.000. Además, habrá un punto de venta habilitado para adquirir copas, a un valor de $6.000 por unidad o $10.000 por dos.

Los restaurantes y comercios adheridos se sumarán con propuestas gastronómicas accesibles, con menús desde $10.000, diseñados para acompañar la experiencia enogastronómica.

Música en vivo, ferias y espíritu festivo en la Ciudad de Mendoza

La programación incluirá shows en vivo, DJs y artistas locales distribuidos en distintos escenarios a lo largo de la avenida, además de ferias de emprendedores y artesanos con productos regionales y espacios para recorrer en familia.

Esta iniciativa forma parte de las celebraciones que se desarrollan durante febrero en toda la provincia y refuerza el perfil de la avenida Sarmiento como un polo turístico, cultural y gastronómico de la Ciudad de Mendoza.