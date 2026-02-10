Carnaval en la peatonal: espectáculos en vivo y actividades para toda la familia
La Ciudad de Mendoza propone una nueva edición de “Domingo en la Sarmiento” con una jornada especial que combinará cultura, vinos y gastronomía al aire libre.
La avenida Sarmiento será escenario de una nueva edición de “Domingo en la Sarmiento”, esta vez con un especial Carnaval& Vino, que se realizará el domingo 15 de febrero con entrada libre y gratuita.
La Municipalidad de Ciudad de Mendoza, Capital Internacional del Vino, junto a vinerías y locales gastronómicos de la zona, invita a vecinos y turistas a sumarse a una propuesta cultural y culinaria en uno de los corredores más emblemáticos del centro mendocino.
Entre las 19 y las 23, la arteria se transformará en un paseo peatonal pensado para el encuentro y la celebración del Carnaval, con música en vivo, degustaciones, ferias y actividades para todas las edades.
Vinos, sabores y promociones especiales
Las vinerías de la zona ofrecerán degustaciones y promociones, con copas desde $4.000 y opciones de alta gama hasta $8.000. Además, habrá un punto de venta habilitado para adquirir copas, a un valor de $6.000 por unidad o $10.000 por dos.
Los restaurantes y comercios adheridos se sumarán con propuestas gastronómicas accesibles, con menús desde $10.000, diseñados para acompañar la experiencia enogastronómica.
Música en vivo, ferias y espíritu festivo en la Ciudad de Mendoza
La programación incluirá shows en vivo, DJs y artistas locales distribuidos en distintos escenarios a lo largo de la avenida, además de ferias de emprendedores y artesanos con productos regionales y espacios para recorrer en familia.
Esta iniciativa forma parte de las celebraciones que se desarrollan durante febrero en toda la provincia y refuerza el perfil de la avenida Sarmiento como un polo turístico, cultural y gastronómico de la Ciudad de Mendoza.