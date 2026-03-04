La joven mendocina Juana Torres escaló en el ranking de menores luego de disputar el Torneo Regional

La tenista mendocina de 13 años, Juana Torres, volvió a competir fuera de la provincia y lo hizo en el primer Regional del año, disputado del 19 al 22 de febrero en San Juan. La mendocina formó parte de una delegación de la academia que viajó con ilusión y terminó sumando una experiencia fuerte en el circuito de menores.

El torneo incluyó las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, y se jugó en el Club Hispano y en el Lawn Tenis de San Juan. Durante cuatro días, cientos de chicos y chicas de todo el país, y también algunos del exterior, le dieron forma a una competencia de alto nivel.

El torneo reunió a jugadores de todo el país y Juana fue protagonista con dos subcampeonatos.

Juana tuvo un recorrido sólido en singles. Ganó en octavos de final, avanzó en cuartos y también se quedó con la semifinal, lo que le permitió meterse en la definición del torneo tras tres partidos exigentes.

La tenista mendocina cayó en ambas finales, pero mostró carácter ante rivales de todo el país y ya se prepara para el Nacional.

En la final de singles enfrentó a la actual número 6 del ranking argentino. Fue un partido muy duro, con puntos largos y mucha intensidad, donde Juana dejó todo en la cancha pero no pudo quedarse con el título.

La jornada no terminó ahí. Después de la final individual, volvió a salir a la cancha para disputar la final de dobles junto a Ainé Morán. La dupla hizo un gran torneo, pero también cayó en el último partido y cerró el Regional con dos subcampeonatos.

Lo que se viene en el calendario de la mendocina

Juana Torres Tenis (3) Tras un exigente Regional en San Juan, Juana Torres ya apunta al Abierto y al Nacional en Mendoza. Marcos Garcia / MDZ

El paso por San Juan le permitió a Juana escalar en el Ranking Menores 2026 de la Asociación Argentina de Tenis, donde hoy se ubica en el puesto 12. Un dato que refleja su regularidad y el trabajo que viene haciendo en cada torneo.

El calendario no da respiro. Del 16 al 20 de marzo jugará el primer Nacional del año, que se realizará en Mendoza. Con el envión anímico de haber llegado a dos finales en el Regional, Juana ya apunta a seguir sumando rodaje y puntos en casa.