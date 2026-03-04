Cómo conseguir un descuento del 55% en el transporte público y cómo acceder
El 55% de descuento en el transporte público sigue vigente en marzo con la SUBE. Quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo.
La Tarifa Social Federal para usuarios de la tarjeta SUBE vuelve a ser uno de los beneficios clave de movilidad para millones de argentinos que utilizan el transporte público, con un descuento del 55 % en colectivos, trenes y subtes durante todo el mes de marzo de 2026.
La medida, impulsada por el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Transporte, se enmarca en las políticas de alivio a los sectores más vulnerables y tiene como objetivo mitigar el impacto de la inflación y los ajustes tarifarios en el bolsillo de quienes dependen del transporte público para sus actividades cotidianas.
¿Quiénes pueden acceder al beneficio en el transporte público?
La Tarifa Social Federal está dirigida a quienes se encuentren en alguna de las siguientes condiciones, según fuentes oficiales:
Jubilados y pensionados.
Personal del trabajo doméstico registrado.
Veteranos de la Guerra de Malvinas.
Monotributistas sociales.
Titulares de programas sociales como Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Programa PROGRESAR, seguro por desempleo y otros planes de empleo o capacitación.
Pensiones no contributivas y otras prestaciones de ANSES.
El beneficio se aplica tanto en colectivos y trenes de todas las jurisdicciones donde funciona la tarjeta SUBE como en subtes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
¿Cómo tramitarlo?
Los usuarios que cumplan las condiciones y aún no tengan el beneficio activo deben completar un trámite completamente digital y gratuito a través del sistema de ANSES y SUBE.
El procedimiento consiste en tres pasos:
-
Generar el PIN SUBE en Mi ANSES: ingresar al portal de ANSES, buscar la sección “Programas y beneficios” y generar un PIN de seis dígitos.
Registrar la tarjeta SUBE: con ese PIN vincular la tarjeta en el sitio oficial de SUBE.
Activar el atributo social: apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS) o hacerlo desde la app SUBE en celulares Android con tecnología NFC.
Una vez completado este proceso, el descuento se aplica automáticamente al validar el viaje, reconocible de inmediato al pasar la tarjeta por los validadores.
Para quienes no acceden a la Tarifa Social, el costo del boleto puede ser hasta más del doble en comparación con el valor que paga un beneficiario con SUBE registrada y el descuento activo.