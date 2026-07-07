CUD: los 5 derechos que garantiza el Certificado Único de Discapacidad

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es clave para acceder a derechos esenciales como cobertura médica, transporte gratuito y asignaciones familiares.

El CUD acredita legalmente la discapacidad y garantiza derechos en todo el país. Foto: Archivo MDZ

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y gratuito que acredita legalmente la discapacidad de una persona en Argentina. Contar con este certificado permite acceder a distintos derechos y beneficios vinculados con la salud, el transporte, la asistencia económica y otros trámites contemplados por la legislación nacional. Estos son cinco de los más importantes.

Cobertura integral de salud Las personas con CUD tienen derecho a la cobertura del 100% de las prestaciones incluidas en el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Esto comprende tratamientos médicos, rehabilitación, medicamentos, prótesis, apoyos educativos y otras prestaciones necesarias según cada caso.

Transporte público gratuito Quienes poseen el Certificado Único de Discapacidad pueden viajar sin costo en colectivos y trenes. Actualmente, además de presentar el certificado, también es posible vincular el número de CUD con una tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario, lo que permite utilizar el beneficio directamente al apoyar la tarjeta en el validador.

Asignaciones familiares y beneficios de Anses El CUD también permite acceder a distintas prestaciones económicas de Anses, como las asignaciones por hijo con discapacidad y la Ayuda Escolar Anual, que en estos casos no tiene límite de edad siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo.

El CUD acredita legalmente la discapacidad y garantiza derechos en todo el país. Foto: Archivo Exenciones y beneficios en distintos trámites Las personas con CUD pueden solicitar exenciones impositivas y administrativas, como la exención del impuesto a la patente automotor, además de otros beneficios que varían según cada provincia o municipio. También pueden acceder a derechos relacionados con el libre tránsito y el estacionamiento, conforme a la normativa vigente.