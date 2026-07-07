CUD: los 5 derechos que garantiza el Certificado Único de Discapacidad
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es clave para acceder a derechos esenciales como cobertura médica, transporte gratuito y asignaciones familiares.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y gratuito que acredita legalmente la discapacidad de una persona en Argentina. Contar con este certificado permite acceder a distintos derechos y beneficios vinculados con la salud, el transporte, la asistencia económica y otros trámites contemplados por la legislación nacional. Estos son cinco de los más importantes.
Cobertura integral de salud
Las personas con CUD tienen derecho a la cobertura del 100% de las prestaciones incluidas en el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Esto comprende tratamientos médicos, rehabilitación, medicamentos, prótesis, apoyos educativos y otras prestaciones necesarias según cada caso.
Transporte público gratuito
Quienes poseen el Certificado Único de Discapacidad pueden viajar sin costo en colectivos y trenes. Actualmente, además de presentar el certificado, también es posible vincular el número de CUD con una tarjeta SUBE registrada a nombre del beneficiario, lo que permite utilizar el beneficio directamente al apoyar la tarjeta en el validador.
Asignaciones familiares y beneficios de Anses
El CUD también permite acceder a distintas prestaciones económicas de Anses, como las asignaciones por hijo con discapacidad y la Ayuda Escolar Anual, que en estos casos no tiene límite de edad siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo.
Exenciones y beneficios en distintos trámites
Las personas con CUD pueden solicitar exenciones impositivas y administrativas, como la exención del impuesto a la patente automotor, además de otros beneficios que varían según cada provincia o municipio. También pueden acceder a derechos relacionados con el libre tránsito y el estacionamiento, conforme a la normativa vigente.
Símbolo Internacional de Acceso
El Símbolo Internacional de Acceso identifica al vehículo en el que se traslada una persona con discapacidad y habilita beneficios de circulación y estacionamiento de acuerdo con las normas de cada jurisdicción. Este trámite puede realizarse de forma 100% digital siempre que la persona cuente con un Certificado Único de Discapacidad vigente.