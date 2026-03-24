Caen los granos en Chicago mientras el agro argentino proyecta un boom exportador

Aunque la Argentina parece haber adoptado como una constante la de los feriados largos, que complican a la producción y a los mercados, en el exterior tal cosa no sucede. De ahí que la semana comenzó en Chicago "con una jornada marcada por las noticias contradictorias respecto al futuro del conflicto en Medio Oriente , con los cereales cerrando con pérdidas, y la soja operando prácticamente a la par. El Brent cayó más de un 10%", señaló el lunes la Bolsa de Comercio de Rosario, sumando incertidumbre a las de la semana anterior, que también había cerrado en baja, por el aplazamiento de las conversaciones entre China y los Estados Unidos, la presión de la gran oferta sudamericana y, naturalmente, las alternativas del conflicto con Irán .

Y, aunque en la plaza local el lunes fue solo asueto, no hubo prácticamente actividad, y se produjeron lluvias de variada intensidad en distintas regiones que, aunque volvieron a complicar a algunas localidades del norte y noreste bonaerense (además de los excesos en el NOA), permitieron una recuperación de muchos lotes que estaban complicados así, donde había "piso" (para la entrada de maquinaria agrícola) se siguió avanzando con la cosecha que ya llega al 50% en el arroz y el girasol (la estrella de la temporada), y más de 20% en el maíz.

Los productores intentan adelantarse a las nuevas lluvias que se prevén desde la noche del lunes hasta la semana próxima.

Finalmente, y en línea con lo que viene adelantando MDZ , el Ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció el peso de las exportaciones de la agroindustria. "En un escenario conservador las exportaciones aumentarían US$3.700 millones respecto al año pasado. En un escenario de precios y producción más alto (algo que se está convalidando), las expo (agrícolas) treparían a US$42.000 millones. Esto es US$8.700 millones más que el año pasado. El agro está en un boom absoluto y va ser, como siempre, un motor clave para el crecimiento económico", dijo el funcionario desde su cuenta de Instagram.

La situación bélica, que pone a la Argentina en un lugar preponderante como proveedor, tanto de alimentos, como de energía; sumado a la puesta en marcha “efectiva, el próximo 1 de mayo, del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, y el cambio de escenario interno con los nuevos aumentos de costos derivados del conflicto con Irán , no solo dejan en evidencia el sensible atraso que tiene la Argentina en materia de adecuación legislativa, sino también muestran la “urgencia” del Gobierno en aumentar u asegurar los ingresos, no solo comerciales.

Por caso, la más que demorada licitación de la estratégica Hidrovía (que está con contrato vencido desde hace un quinquenio), cuyo primer intento en febrero del año pasado, fracasó porque quedó un solo oferente, ahora puede volver a tomar ritmo previéndose la adjudicación hacia fines de este primer semestre.

El repentino apuro quedaría en evidencia al ponerse en análisis el sobre 1, de los 3 que constituyen la oferta, y de solo dos oferentes internacionales (de los 8 que tenían pliegos), las belgas Jan de Nul, y DEME, ya que el tercero finalmente se bajó. Ambas habían participado también del intento anterior de privatización.

De hecho, con una gran cosecha como la que se prevé, ahora los déficits de esta vía navegable, volverán a quedar explícitos ya que, entre otras condiciones, el contrato de obra exige la profundización del calado, lo que permitirá, con una altura del río promedio, la salida de buques con mucho mayor carga que la actual.

En el caso de los FFCC de carga, que en algún momento trascendió que su licitación saldría a finales del año pasado, todo el proceso está atrasado, y ahora se estima que podrían concretarse después de la Hidrovía.

Así, mientras los privados siguen comprando vagones (la última importación, fue de 35 vagones que llegaron de China a principios de mes) para asegurarse, al menos, la disponibilidad de carga, se ratifican los dos principales interesados para el Belgrano, mientras que poco trascendió sobre el San Martín ( crucial para la minería) y el Urquiza.

El Gobierno, por su parte, anunció estas privatizaciones en su último viaje a los Estados Unidos, durante el Foro de Nueva York.

El interés oficial no solo radica en la mejora imprescindible, y rápida, de ambos servicios, sino también en los desembolsos que deberán hacer los que ganen las propuestas, en forma casi inmediata.

El Congreso atareado

También la Argentina mantiene un fuerte déficit, y atraso, en materia legislativa. Parte del cual se necesita subsanar rápidamente, pues tanto el nuevo acuerdo Mercosur-Unión Europea, y también el bilateral que está pendiente con los Estados Unidos así lo exigen, al menos, si Argentina quiere aprovechar al máximo el potencial de los mismos.

Entre los principales temas aparecen Patentes, Propiedad Intelectual, y Propiedad Privada, que involucran definiciones y aggiornamento en asuntos como medicamentos y semillas entre otros varios.

En el caso específico del campo, donde la semana pasada se nombraron los titulares de la Comisión de Agricultura de ambas Cámaras, de LLA (La Libertad Avanza), el entrerriano Joaquín Benegas Lynch en la cámara alta, y mientras que el pampeano Martín Ardohain pertenece al PRO.

Y a ellos les tocará lidiar tanto con la ya vetusta Ley de Semillas que tiene un atraso de más de 30 años por lo que, por ejemplo, no incluye a los transgénicos OGM, que irrumpieron en Argentina en el ´95.

Pero además, el Ejecutivo habría enviado la propuesta de bajar algunas leyes que fueron muy controvertidas, y hasta inconstitucionales, como la mal llamada de Extranjerización de la Tierra, que limita exageradamente la posibilidad de compras por parte de los extranjeros; o la Ley de Manejo del Fuego de Máximo Kirchner que limita por 30 o 60 años, el manejo de una propiedad privada (campo) que se haya incendiado, en forma no intencional. Y se sabe que los incendios rurales son comunes en épocas de sequía, tanto de invierno, como en verano. La legislación, además, no plantea la prevención de estas situaciones, ni la preparación para afrontarlas una vez que se producen.