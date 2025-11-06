Atraparon al delincuente juvenil que era intensamente buscado por un asesinato: estaba armado

Policías de la División Homicidios capturaron la tarde de este jueves a Alejandro Rubén Pujado Rodríguez , alias el Dientón, el delincuente juvenil que era intensamente buscado por el asesinato de Thomas Benjamín Puebla , el chico de 17 años que fue ultimado de un disparo por la espalda a mediados de septiembre en Las Heras .

El delincuente juvenil, quien en los últimos años fue investigado por diversos hechos violentos, fue detenido por los detectives de Investigaciones en La Favorita , el aglomerado de barrios ubicado en el oeste de la Ciudad de Mendoza . Fuentes allegadas al procedimiento señalaron que lo interceptaron en la vía pública y descubrieron que tenía un revólver en su poder, el cual fue secuestrado.

De esa manera, el presunto matador quedó a disposición del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello , quien lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y ordenó su traslado a una cárcel provincial.

La información agrega que en los próximos días podría sumar nuevas acusaciones por otros expedientes en los que también estaba siendo investigado. Tal como lo reveló MDZ , entre esos casos se encuentra otro ataque armado registrado hace poco más de una semana contra un joven en Las Heras , quien recibió un balazo en la espalda y salvó su vida de milagro.

La reconstrucción que desarrollaron los detectives del caso señala que, cerca de las 6.30 del sábado 13 de septiembre, Thomas Puebla fue hallado gravemente herido sobre calle Independencia , una de las más transitadas del departamento, a la altura del barrio Espejo .

Frente a eso, testigos alertaron a la línea de emergencias 911 y efectivos lasherinos se desplazaron hasta la escena, al igual que personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo médico constató el deceso del menor de edad en la escena.

Los trabajos de criminalística en el lugar establecieron que el chico fue ultimado de un balazo que le impactó en la espalda, por lo que la principal hipótesis sostiene que los agresores lo abordaron y le dispararon mientras intentaba escapar del ataque con arma de fuego.

PORTADA Morales Puebla Thomás Puebla, la víctima del asesinato en Las Heras. MDZ.

El adolescente asesinado contaba con antecedentes, pese a ser su corta edad, y llegó a tener un paso por la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), anteriormente conocida como Cose.

En cuanto al móvil del crimen, los sabuesos policiales y judiciales apuntaban a un ajuste de cuentas con tintes narco, ya que Puebla estaba sindicado en la zona como dealer de drogas y, probablemente, era soldadito de algún personaje del ambiente de la comercialización de estupefacientes en ese sector de Las Heras.

Por otro lado, el expediente que dirige el fiscal Pirrello cuenta con un sospechoso imputado: Rodrigo Damián Cruzate Fernández, más conocido como el Bebe, un renombrado delincuente lasherino que ha protagonizado diversas investigaciones por homicidios, tiroteos y robos, entre otros hechos.

Otro peligro malviviente acusado

Cruzate Fernández cayó en las garras policiales después de ser baleado el lunes 27 de octubre en el cruce de calle Lamadrid y callejón Martínez del distrito lasherino de Panquehua. Allí, recibió el impacto de plomo en el tórax y luego fue internado en el Hospital Carrillo.

Cuando policías lo identificaron en el nosocomio de calle Martín Fierro, constataron que se trataba del Bebe, quien tenía dos pedidos de captura: uno solicitado el 17 de octubre tras ausentarse a una audiencia previa al juicio que debe enfrentar por un ataque motochorro y otro por el crimen de Puebla.

PORTADA Bebe Cruzate El delincuente conocido el Bebe viene protagonizando graves hechos delictivos hace más de 6 años. MDZ

Más allá de que fue imputado como coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, su intención era declarar en el expediente y aportar su versión, la cual sostiene que no participó en el ataque letal contra Puebla y que desde hace tiempo que se encuentra enemistado con el Dientón Pujado, por lo que resultaría imposible que haya actuado como su cómplice.

En caso de que los pesquisas logren acreditar la versión del Bebe Cruzate, podría terminar siendo desvinculado de la investigación por el asesinato del adolescente.