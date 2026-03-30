Qué pasará con el menor que asesinó a un compañero en su escuela de Santa Fe: su complicado perfil psicológico

Tras el tiroteo y asesinato ocurrido en una escuela de la localidad de San Cristóbal, Santa Fe , la defensa del tirador brindó detalles sobre la situación legal y el perfil del joven de 15 años que mató a Ian Cabrera de 13 años . En este caso, no se aplicará la baja en la imputabilidad .

Según comentaron los letrados Mariana y Néstor Oroño, contratados por el padre del detenido, el caso se regirá por la Ley 22.278, de 1980, que establece que la imputabilidad comienza a los 16 años. Por lo tanto, el joven es considerado imputable, pero no punible , lo que impide la aplicación de una pena de prisión convencional.

En cumplimiento de tratados internacionales de derechos del niño, el joven fue trasladado a la ciudad de Santa Fe para ser alojado en un centro especializado para menores. Bajo la normativa provincial, se prevé que, en primera instancia, permanezca privado de su libertad, donde se le aplicarán medidas de tipo tutelar orientadas a su tratamiento y resguardo.

Los abogados de la defensa aportaron datos clave para intentar comprender el trasfondo del ataque, describiendo una personalidad compleja, y que ya se encontraba recibiendo asistencia psicológica, llegando al punto de autolesionarse.

El joven fue definido como un chico "muy callado y ensimismado" . Según su padre, no se tenía conocimiento de que fuera víctima de bullying, aunque en este punto los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

También confirmaron que el menor ya se encontraba bajo tratamiento psicológico antes del episodio. Además, trascendió que habría tenido antecedentes de episodios de autolesiones.

Aunque no se reportaron conflictos graves en el hogar, los abogados señalaron que la separación de sus padres habría tenido un impacto emocional significativo en el adolescente.

Situación judicial y el origen del arma

De acuerdo a lo comentado por los letrados al canal A24, entre las próximas 48 a 72 horas se llevará a cabo la audiencia de atribución de cargos.

El objetivo de este proceso no es determinar una responsabilidad penal para una condena, sino formalizar los cargos para decidir si el régimen de retención será cerrado, semiabierto o abierto, dependiendo de la peligrosidad y las necesidades del menor.

Por otro lado, aseguraron que la Justicia santafesina abrirá una investigación paralela para determinar el origen del arma (la escopeta que habría ingresado en un estuche de guitarra). Se busca establecer cómo el joven tuvo acceso a ella y si existió negligencia por parte de adultos responsables en la custodia del armamento. La Justicia apunta a que el arma pertenecía a su abuelo.