"Apuntaba y tiraba a lo que sea": el crudo testimonio del portero que redujo al tirador de Santa Fe

Fabio Barreto, el portero de la escuela donde ocurrió el asesinato en Santa Fe, aseguró que el menor “sabía manejar el arma” y que, "estaba perdido".

El portero de la escuela en Santa Fe, contó como fue el momento despues de que el menor mató a un compañero e hirió a otros dos.

Mientras la Justicia avanza en la situación tutelar del menor de 15 años, surgieron detalles del ataque a través de Fabio Barreto, el portero de la escuela, cuya rápida reacción fue determinante para frenar la balacera. Este fue quien enfrentó al adolescente mientras este disparaba a quemarropa.

"Cuando me asomo a la puerta, estaba el chico armado disparando. Mi reacción fue encararlo y reducirlo para sacarle el arma; quería evitar que siguiera haciendo un desastre porque apuntaba y tiraba a lo que sea", relató a A24.

El momento de la captura: "Me apuntó, pero no gatilló" El testimonio del portero revela que el atacante no distinguía objetivos y no estaba en sí. Barreto confirmó que el primer alumno en fallecer, Ian Cabrera (13 años), fue la primera persona con la que el agresor se cruzó. “Le tiró al primero que pasó”, sentenció.

Al ver la macabra escena el auxiliar procedió a intentar reducirlo, en ese momento el adolescente llegó a apuntarle directamente al cuerpo, aunque "no alcanzó a gatillar".

Un punto que llamó la atención a Barreto fue la presición del chico: "Tenía agilidad para cargar, sabía manejar el arma". No obstante, al momento de ser abordado, el menor no ofreció resistencia y soltó la escopeta.