"Apuntaba y tiraba a lo que sea": el crudo testimonio del portero que redujo al tirador de Santa Fe
Fabio Barreto, el portero de la escuela donde ocurrió el asesinato en Santa Fe, aseguró que el menor “sabía manejar el arma” y que, "estaba perdido".
Mientras la Justicia avanza en la situación tutelar del menor de 15 años, surgieron detalles del ataque a través de Fabio Barreto, el portero de la escuela, cuya rápida reacción fue determinante para frenar la balacera. Este fue quien enfrentó al adolescente mientras este disparaba a quemarropa.
"Cuando me asomo a la puerta, estaba el chico armado disparando. Mi reacción fue encararlo y reducirlo para sacarle el arma; quería evitar que siguiera haciendo un desastre porque apuntaba y tiraba a lo que sea", relató a A24.
El momento de la captura: "Me apuntó, pero no gatilló"
El testimonio del portero revela que el atacante no distinguía objetivos y no estaba en sí. Barreto confirmó que el primer alumno en fallecer, Ian Cabrera (13 años), fue la primera persona con la que el agresor se cruzó. “Le tiró al primero que pasó”, sentenció.
Al ver la macabra escena el auxiliar procedió a intentar reducirlo, en ese momento el adolescente llegó a apuntarle directamente al cuerpo, aunque "no alcanzó a gatillar".
Un punto que llamó la atención a Barreto fue la presición del chico: "Tenía agilidad para cargar, sabía manejar el arma". No obstante, al momento de ser abordado, el menor no ofreció resistencia y soltó la escopeta.
Tras reducirlo, Barreto puso al joven boca abajo y luego lo sentó frente a la preceptoría a la espera de la policía. Fue en ese lapso de tiempo donde el atacante pronunció palabras que hoy analizan los peritos psicológicos:
"Me dijo: 'Fui a cazar el fin de semana'. El chico estaba perdido, parecía no saber que estaba en la escuela", explicó Barreto sobre el estado de confusión o disociación que presentaba el adolescente tras los disparos.