No fue bullying ni un brote psicótico: qué reveló la investigación sobre el ataque en San Cristóbal

Este martes por la mañana, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , brindó una conferencia de prensa junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro . La ministra detalló que el ataque armado en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal no fue producto de un brote psicótico ni de una situación de bullying, como se había planteado en un primer momento, sino que está vinculado a una subcultura digital violenta de alcance internacional.

Uno de los puntos centrales que surgió en la conferencia fue que el adolescente que llevó adelante el ataque formaba parte de una comunidad digital conocida como True Crime Community (TCC).

“Estamos frente a la presencia de culturas o subculturas digitales que apuntan a admirar la violencia y a ejecutar actos de violencia”, explicó la ministra.

En la misma línea, Pullaro fue categórico al descartar las primeras hipótesis: “No fue un brote psicótico ni tiene que ver con el bullying”, afirmó, y explicó que la investigación tomó otro rumbo a partir del análisis de dispositivos electrónicos.

Las autoridades coincidieron en que el caso no es aislado. Monteoliva advirtió que en los últimos dos años se detectaron al menos 15 situaciones similares en el país y otras cuatro que están bajo análisis.

Pullaro, por su parte, remarcó que se trata de un fenómeno que excede lo local: “Esto no tiene que ver con lo que sucede en una escuela o en una comunidad, sino con una subcultura internacional”, sostuvo.

Cómo se gestó el ataque

Según detallaron los investigadores, el proceso comienza en entornos digitales y puede escalar hasta la ejecución de ataques. En una primera etapa, los jóvenes consumen contenido sobre crímenes violentos. Luego lo comparten, pasan a grupos cerrados y finalmente avanzan hacia la planificación.

Video: el momento del ataque en la escuela

Santa Fe N/A

“La principal preocupación es la emulación, la imitación”, explicó el jefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal. En el caso de San Cristóbal, además, se detectó la participación de otro menor, que fue detenido como presunto colaborador del atacante.

Un caso inédito que encendió alertas

Para el Gobierno, lo ocurrido marca un punto de inflexión. “Es un caso inédito en nuestro país”, sostuvo la ministra, al señalar que es la primera vez que se detectan todos los indicadores de estas subculturas en un hecho con resultado fatal. Además, se destacó que el atacante tenía acceso a armas, lo que permitió concretar el hecho.

Cómo prevenir lo que viene

A partir de este caso, las autoridades pusieron el foco en la prevención y en la necesidad de abordar el fenómeno de manera integral. “Tenemos el deber de poner la evidencia sobre la mesa y trabajar en respuestas”, señaló Monteoliva.

Pullaro, en tanto, advirtió que el desafío excede a la seguridad: involucra a las familias, las escuelas y la sociedad en su conjunto.