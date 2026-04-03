El alumno que mató a su compañero en la escuela fue declarado no punible: cómo seguirá

La Justicia santafesina formalizó la situación legal del joven de 15 años que perpetró un fatal tiroteo en su escuela en la localidad de San Cristóbal . Durante una audiencia celebrada este viernes, el alumno fue declarado no punible, lo que extingue cualquier posibilidad de una condena penal. Sin embargo, permanecerá alojado en un instituto de menores en Santa Fe.

Así, bajo lo estipulado en la Ley 22.278 , el menor continuará bajo custodia en un instituto de menores de la capital provincial, donde un equipo interdisciplinario evalúa su perfil psicológico para determinar si requiere ser derivado a un establecimiento de mayor contención para salud mental.

Los fiscales Carlos Vottero y Luis Schiappa Pietra dieron una conferencia de prensa tras la audiencia, donde aportaron datos reveladores sobre la investigación.

Primero definieron que el ataque no fue un impulso momentáneo. "Hubo cierta planificación", afirmaron los fiscales, basándose en la reconstrucción de los momentos previos y posteriores al hecho.

Se investigan los vínculos del adolescente en entornos digitales y su dinámica familiar para entender qué lo motivó a disparar dentro de la Escuela Mariano Moreno N° 40.

Además, la Policía de Santa Fe y la Federal realizaron procedimientos en la vivienda del menor y en un comercio familiar. El objetivo principal es determinar cómo accedió al arma y si hubo alguna instigación por parte de terceros.

Cómo está el joven asesino

Por otro lado, la abogada del menor, Mariana Oroño, quien aplica la defensa del joven junto a su padre Nestor Oroño, confirmó que el joven se encuentra acompañado por su padre y que la familia atraviesa el proceso bajo un fuerte impacto emocional.

Asimismo, señaló que, hasta el momento, no ha existido ningún tipo de contacto con los familiares de Ian Cabrera, la víctima fatal de tiroteo.