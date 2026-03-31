Rompió el silencio el alumno que mató a su compañero en una escuela de Santa Fe: "Fue contra todos"

El caso que conmocionó al país este lunes sigue adelante con el avance del proceso judicial. Este martes el alumno, de tan solo 15 años , dio detalles del hecho y sus motivos a los abogados defensores, Mariana y Néstor Oroño. "No fue contra nadie en particular, fue contra todos ", habría dicho el menor asesino.

Según publicó C5N, el adolescente rompió el silencio tras cometer el asesinato de Ian Cabrera, de 13 años, en su escuela en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Parte de esta declaración fue compartida por este medio, en donde aseguran que el menor le comentó a sus letrados que está completamente consiente que mató a otro joven.

Además, habría confesado que "tiene pensamientos suicidas desde los 10 años" y que escondió algunas cosas al psicólogo que frecuentaba.

Sobre el móvil del brutal ataque, el menor contó que no estaba dirigido a nadie en particular, sino que fue "contra todos" y que se sentía como un "bicho raro" totalmente aislado por sus pares.

En diálogo con los medios, el abuelo del adolescente de 15 años confirmó que la escopeta calibre 12/70 utilizada en el hecho fue robada de su propiedad. “La escopeta fue robada de acá adentro. La denuncia está hecha. Esto me genera muchísima tristeza”, expresó en diálogo con América.

Además, manifestó que él no le enseñó a su nieto a cazar. “Él nunca cazó conmigo. Ni siquiera tengo cartucho yo. Nada. Yo no le enseñé nunca a usarla”, aclaró.

Qué va a pasar con el atacante

Tras el ataque, el tirador fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. La causa se encuentra en manos de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, con la colaboración del fiscal Mauricio Spinosa, ambos parte del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, bajo la órbita de la Fiscalía Regional de Rafaela.

En el marco de una conferencia de prensa brindada el lunes desde la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, José Goity, titular de la cartera de Educación en Santa Fe, aseguró que el atacante no cuenta con antecedentes de violencia en el sistema educativo. Sin embargo, informó que el tirador padece una situación familiar compleja. “Sabemos que sufría una situación intrafamiliar, en el ámbito privado muy compleja, que atravesaba a la madre y a la familia”, señaló.

Según trascendió, el adolescente no podrá ser juzgado por un tribunal pese a la aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil en marzo de 2026, debido a que un artículo determina un plazo para su cumplimiento efectivo.

Esto se debe a que el artículo 52 de la Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, indica que el régimen "entrará en vigencia a los 180 días" de su publicación, por lo que todavía no se cumplió el plazo estipulado. De este modo, el chico que actualmente se encuentra detenido será declarado no punible y sólo podrá recibir alguna sanción o medida particular.