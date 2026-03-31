Qué se sabe del alumno que mató a su compañero en una escuela de Santa Fe: dónde está y con quién

El adolescente de 15 años disparó contra sus compañeros. Producto del tiroteo, un chico de 13 murió y ocho alumnos resultaron heridos.

El lunes por la mañana, un terrible episodio tuvo lugar en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe. Un alumno de 15 años de la Escuela N° 40 Mariano Moreno ingresó armado a la institución y disparó contra sus compañeros. Como consecuencia, Ian Cabrera (13) murió en el lugar y otros ocho alumnos resultaron heridos.

Video: el momento del ataque Santa Fe N/A Dónde está el tirador Tras el ataque, el tirador fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. La causa se encuentra en manos de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, con la colaboración del fiscal Mauricio Spinosa, ambos parte del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, bajo la órbita de la Fiscalía Regional de Rafaela.

Según trascendió, el atacante, quien es inimputable, pasó la noche en un lugar de resguardo al cuidado de su madre. Infobae confirmó que el joven fue trasladado a la ciudad de Santa Fe, donde permanece alojado en una ubicación mantenida bajo estricta reserva.

La locación solo es conocida por el Servicio Penitenciario provincial, la fiscal de menores a cargo del caso, Carina Gerbaldo, y la familia del joven. Está acompañado por su mamá, quién actúa como referente afectiva y asume la responsabilidad legal según el Código Procesal Penal de menores.

Cuál es el estado de los heridos Por un lado, el joven de 13 años se encuentra internado en el Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe. “Está estable. Vamos a seguir esperando. Había una junta de cirujanos a media mañana por los perdigones que tiene atrás de la tráquea y hay uno más que quieren ver cómo se lo van a sacar”, detalló la tía del menor, en diálogo con eltrece.