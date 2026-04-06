Detuvieron a un chico acusado de encubrir al joven tirador de San Cristóbal

La causa por el tiroteo en una escuela de San Cristóbal sumó un nuevo detenido, señalado como encubridor del atacante.

A una semana del ataque armado que conmocionó a San Cristóbal, Santa Fe, un chico de 16 años fue detenido. El joven está acusado de ser encubridor del tirador que disparó contra sus compañeros. Cabe descartar que como consecuencia del ataque, Ian Cabrera (13), murió en el lugar. Otros dos chicos se encuentran internados.

En las últimas horas, fue aprehendido en la Ruta Nacional N° 11, cerca de la localidad de Nelson. Según trascendió, tenía vínculo con el atacante de 15 años.

La Justicia intenta determinar el grado de conocimiento que tenía sobre el tiroteo que se desató en la Escuela N° 40 Mariano Moreno. Se espera que en las próximas horas sea indagado.

Qué pasará con el tirador La semana pasada, el atacante fue declarado no punible, lo que extingue cualquier posibilidad de una condena penal. Sin embargo, permanecerá alojado en un instituto de menores en Santa Fe.