Nuevas versiones sobre el tirador de Santa Fe: "Quería matar a toda la escuela"

Un alumno disparó contra sus compañeros y mató a un adolescente. El audio de un testigo revela cómo fue el ataque.

Un nuevo ataque armado en una escuela mantiene en vilo a todo el país. Este lunes por la mañana, un alumno de 15 años disparó contra sus compañeros y mató a un chico de 13. Además, hay otros dos heridos que debieron ser trasladados a un hospital.

Video: el momento del ataque santa fe X En las últimas horas, se conoció un audio que uno de los alumnos de la Escuela Normal Mariano Moreno, ubicada en la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, le mandó a sus familiares. “Metió la escopeta en un estuche de guitarra. Salió del baño, gritó 'sorpresa' y empezó a los tiros”, relató el joven.

A su vez, indicó que supuestamente el atacante quería matar a sus amigos, pero como ellos no estaban en la institución empezó a disparar sin un objetivo fijo.

Video: escuchá el audio de uno de los alumnos Nuevas versiones sobre el tirador de Santa Fe Producto del ataque, un adolescente de 13 años murió en el lugar. Por otro lado, otros dos menores resultaron heridos por lo que debieron ser trasladados a un hospital. Ambos, con pronóstico reservado.