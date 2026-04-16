Cómo acceder gratis al road show de Franco Colapinto en Buenos Aires

La presentación de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires ya se perfila como uno de los eventos más convocantes del automovilismo en el país, con entradas agotadas en tiempo récord y una expectativa creciente de cara al show del 26 de abril.

El piloto argentino será el gran protagonista de un Road Show en Palermo , donde manejará un monoplaza de Fórmula 1 en un circuito urbano especialmente preparado para la ocasión.

Ante la alta demanda y la rápida venta de tickets, muchos fanáticos quedaron sin acceso a los sectores pagos, lo que generó consultas sobre alternativas para poder asistir al evento.

Para quienes no consiguieron entrada, habrá dos espacios habilitados de manera gratuita: la Plaza Intendente Seeber y la Plaza Sicilia. Ambos puntos estarán ubicados frente a zonas preferenciales y permitirán observar sectores clave del recorrido, especialmente sobre las avenidas Libertador y Sarmiento.

El ingreso será libre, sin inscripción previa, aunque estará sujeto a la capacidad de cada espacio, por lo que se recomienda llegar con tiempo.

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Cómo será el Road Show en Buenos Aires

La jornada comenzará temprano, con la apertura de la Fan Zone prevista para las 9 de la mañana, y contará con distintas actividades a lo largo del día. Colapinto realizará cuatro salidas a pista con el monoplaza, con intervenciones programadas entre el mediodía y la tarde, cerrando cerca de las 16 horas.

El evento también incluirá presentaciones musicales, la interpretación del himno nacional y una entrevista al piloto, que será transmitida en pantallas gigantes distribuidas en distintos puntos del circuito.