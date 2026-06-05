Susto para Checo Pérez en Mónaco: una falla en su Cadillac provocó un incendio en la FP2

Sergio Pérez no pudo completar la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco debido a un problema mecánico en su Cadillac . El incidente ocurrió cuando restaban apenas cuatro minutos para el final de la sesión del viernes y obligó al piloto mexicano a detener el monoplaza.

La falla se originó en el sector delantero derecho del vehículo, una zona que ya había presentado inconvenientes semanas atrás durante el Gran Premio de Canadá. En aquella oportunidad, el problema derivó en la explosión inesperada de uno de los componentes ubicados en ese sector del auto.

Durante la FP2 en el Principado, Pérez había logrado mantenerse cerca de los diez mejores tiempos de la tanda. Sin embargo, su actividad terminó abruptamente cuando comenzó a salir humo de la rueda delantera derecha mientras recorría los últimos minutos del entrenamiento.

Tras detectar el problema, el piloto mexicano detuvo el monoplaza junto a un puesto de comisarios. Instantes después, se observó una llama en la zona delantera derecha del vehículo, lo que generó una rápida intervención de los oficiales de pista.

Las imágenes muestran cómo el fuego aparece durante algunos segundos antes de ser controlado, mientras Pérez permanecía fuera de peligro y sin inconvenientes para abandonar el auto.

Susto para Checo Pérez en Mónaco Susto para Checo Pérez en Mónaco

El episodio provocó el final anticipado de la sesión para el mexicano y abrió interrogantes sobre el origen de la falla, especialmente por tratarse de un sector que ya había presentado problemas recientemente.

El comunicado de Cadillac y lo que viene en Mónaco

Una vez concluida la práctica, Cadillac difundió un breve comunicado para referirse al incidente. "Checo se detuvo en la T4; analizaremos con más detalle los motivos de la parada cuando recuperemos el coche", señaló la escudería.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadillac_F1/status/2062927396462862363&partner=&hide_thread=false SP11 stops on track bringing out a red flag. We will investigate the issue once the session has concluded. #MonacoGP — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 5, 2026

Ahora, los ingenieros del equipo deberán revisar el monoplaza para determinar qué provocó el inconveniente y evitar que vuelva a repetirse durante el resto del fin de semana.

La actividad en Mónaco continuará este sábado con la tercera práctica libre desde las 7:30 y la clasificación a partir de las 11. En el circuito callejero del Principado, la sesión clasificatoria suele ser determinante debido a las escasas oportunidades de adelantamiento que ofrece la carrera.

En cuanto a los tiempos del viernes, Ferrari volvió a mostrar un rendimiento competitivo. Charles Leclerc fue el más rápido en la primera práctica libre, mientras que Lewis Hamilton marcó la referencia en la segunda sesión de entrenamientos.