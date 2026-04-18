Franco Colapinto habló de la exhibición que dará con un F1 en Buenos Aires y dejó un claro deseo

La expectativa crece en Argentina ante la inminente exhibición de Franco Colapinto al volante de un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires . El evento, que se desarrollará en el barrio de Palermo, marcará un hecho poco habitual para los fanáticos locales, que tendrán la posibilidad de ver de cerca un monoplaza de la máxima categoría.

En ese contexto, el propio piloto argentino compartió sus sensaciones en las redes oficiales de la Fórmula 1 , donde expresó su entusiasmo por regresar al país en un momento especial de su carrera.

“Es un sueño hecho realidad poder llevar un Fórmula 1 a mi país”, afirmó Colapinto , quien también dejó en claro el valor simbólico del evento para el público local.

Franco Colapinto se presentará en Buenos Aires con un Fórmula 1 en un evento especial para los fanáticos.

El joven piloto profundizó sobre el significado de esta exhibición y el impacto que puede generar entre los seguidores del automovilismo. “Con muchas ganas de volver a Argentina. Voy a hacer un show que tenía ganas de hacer. Es muy complicado para todos los argentinos ir a Europa. Es una posibilidad de llevarles un show y mostrarles lo que hace un F1 de tan cerca", explicó.

La cita está prevista para el domingo 26 de abril, apenas unos días antes de la reanudación del calendario oficial con el Gran Premio de Miami. En ese sentido, Colapinto también se mostró agradecido por la organización del evento.

“Muy agradecido con la gente que lo hizo posible y ojalá que sea un día muy lindo para todos los argentinos, que lo podamos disfrutar y que quede en la historia”, completó.

Franco Colapinto anticipó su show en Buenos Aires Franco Colapinto anticipó su show en Buenos Aires

Un evento masivo en las calles de Palermo

El interés del público quedó reflejado en la rápida venta de entradas para los sectores habilitados. Sin embargo, el trazado urbano, de casi tres kilómetros entre las avenidas Del Libertador y Sarmiento, permitirá que miles de personas puedan acercarse a zonas públicas y gratuitas para presenciar el espectáculo.

En cuanto al vehículo, Colapinto conducirá un Lotus E20 de la temporada 2012. Aunque no se trata de un modelo actual -ya que el reglamento impide el uso de autos vigentes-, el monoplaza ofrece un atractivo especial: su motor V8, característico de aquella era, promete un sonido potente que acompañará el recorrido por la ciudad.

De esta manera, la exhibición se perfila como una jornada única para el automovilismo argentino, con un piloto local como protagonista y la posibilidad de acercar la Fórmula 1 a miles de fanáticos.