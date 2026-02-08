Gimnasia y Esgrima busca reaccionar ante Instituto en un cruce clave del torneo

Gimnasia y Esgrima de Mendoza se prepara para un duelo clave en la Primera Nacional ante Instituto de Córdoba, y el entrenador Broggi analiza realizar cuatro modificaciones en el equipo titular con el objetivo de mejorar el funcionamiento, recuperar volumen ofensivo y dar pelea desde el arranque.





En la zona defensiva, Matías Recalde ingresará por Franco Saavedra, expulsado en la fecha pasada. Además, recuperado de su lesión, el central Imanol González volverá al equipo y ocupará el lugar de Cabrera. En el mediocampo, Fermín Antonini por Nahuel Barboza y Tomás O'Connor por Nicolas Linares.

Las señales del cuerpo técnico apuntan a un replanteo que incluya variantes tanto en el medio como en el ataque, buscando mayor presencia física y mayor control del balón en zonas determinantes del campo. Con el encuentro en el horizonte, el entrenador trabaja en la táctica y en los nombres que podrían ingresar para darle una nueva faceta al conjunto mendocino.

El duelo contra Instituto se presenta como una verdadera prueba de carácter para Gimnasia, que necesita levantar vuelo en la tabla y reencontrarse con el nivel que mostró en parte de la temporada. La confirmación oficial de los cambios llegará con la formación titular, pero la expectativa gira en torno a cómo Broggi ajustará las piezas para intentar imponer su sello ante uno de los rivales fuertes de la categoría.



