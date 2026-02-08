Gimnasia y Esgrima busca reaccionar ante Instituto en un cruce clave del torneo
Gimnasia recibe a Instituto en un partido decisivo. Broggi analiza cambios para cortar la racha y sumar puntos clave en casa.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza se prepara para un duelo clave en la Primera Nacional ante Instituto de Córdoba, y el entrenador Broggi analiza realizar cuatro modificaciones en el equipo titular con el objetivo de mejorar el funcionamiento, recuperar volumen ofensivo y dar pelea desde el arranque.
Las señales del cuerpo técnico apuntan a un replanteo que incluya variantes tanto en el medio como en el ataque, buscando mayor presencia física y mayor control del balón en zonas determinantes del campo. Con el encuentro en el horizonte, el entrenador trabaja en la táctica y en los nombres que podrían ingresar para darle una nueva faceta al conjunto mendocino.
El duelo contra Instituto se presenta como una verdadera prueba de carácter para Gimnasia, que necesita levantar vuelo en la tabla y reencontrarse con el nivel que mostró en parte de la temporada. La confirmación oficial de los cambios llegará con la formación titular, pero la expectativa gira en torno a cómo Broggi ajustará las piezas para intentar imponer su sello ante uno de los rivales fuertes de la categoría.
La probable formación de Instituto de Córdoba vs Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Imanol González, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Julián Ceballo, Fermín Antonini, Tomás O'Connor, Facundo Lencioni; Ulises Sánchez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.
Instituto de Córdoba: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Diego Sosa; Jonás Acevedo, Gustavo Abregú, Gastón Lódico, Nahuel Luna; Franco Jara, Nicolás Guerra. DT: Bruno Martelotto y Daniel Jiménez.
Estadio: Víctor Legrotaglie.
Hora: 21.15
TV: ESPN Premium
Árbitro: Luis Lobo Medina.