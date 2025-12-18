El insólito motivo por el que el hijo de Ancelotti renunció como DT de Botafogo, a 5 meses de su asunción

Luego de obtener el boleto al Repechaje de la Libertadores, David Ancelotti decidió dar un paso al costado por una decisión que tomó la dirigencia del club brasileño.

El ciclo de Davide Ancelotti en Botafogo terminó de forma abrupta y generó impacto en el fútbol brasileño. El entrenador italiano, hijo de Carlo Ancelotti, actual entrenador de Brasil, decidió dar un paso al costado tras solo cinco meses en el cargo por una serie de desacuerdo con la directiva del Fogao.

La noticia se conoció poco después de que el elenco de Río de Janeiro confirmara su clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores 2026, un objetivo clave que parecía consolidar el proyecto deportivo. La determinación sorprendió a todos porque el equipo atravesaba una racha sólida: acumulaba diez partidos sin conocer la derrota y terminó sexto en la tabla final del Brasileirao, repuntando un arranque que había sido muy malo.

El motivo de la sorpresiva renuncia del hijo de Carlo Ancelotti en Botafogo Según trascendió en los medios de Brasil, la renuncia de Ancelotti estuvo ligada a un fuerte cortocircuito interno. El conflicto estalló cuando la dirigencia despidió sorpresivamente al preparador físico Luca Guerra, hombre de extrema confianza del italiano y pieza fundamental de su cuerpo técnico. Desde el club argumentaron que la decisión estuvo vinculada a la gran cantidad de lesiones sufridas por el plantel a lo largo de la temporada.

El DT de 36 años había sido claro puertas adentro: si Guerra no continuaba, él tampoco. Una vez confirmada la salida del preparador físico, el hijo de Carletto presentó su renuncia de manera inmediata, dejando sin efecto cualquier intento de continuidad. El balance final del DT italiano marca 14 victorias, 11 empates y 7 derrotas en 32 partidos.