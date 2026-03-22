Manchester City se consagró campeón de la Carabao Cup al vencer 2-0 al Arsenal en la final

El Manchester City le ganó 2-0 al Arsenal este domingo y se quedó con el título en la Carabao EFL Cup por novena ocasión en su historia. Los dos goles que le dieron al equipo de Pep Guardiola el título fueron obra del defensor Nico O'Reilly, ambos en el complemento.

Luego de un parejo primer tiempo que terminaría sin goles, los Citizens pudieron comenzar a inclinar la balanza a su favor a la hora de juego, cuando el zaguero inglés solo tuvo que empujarla en el área chica después de un gravísimo error del arquero rival, el español Kepa Arrizabalaga.

El segundo y definitivo gol del encuentro llegaría solo cuatro minutos después, a los 64', cuando O´Reilly convirtió su segunda anotación del día después de imponerse en las alturas gracias a un gran centro del lateral portugués Matheus Nunes.

¡ARQUERITO TIME EN LA FINAL Y GOL DEL CITY! NICO O'REILLY APROVECHÓ EL ERROR GARRAFAL DE KEPA Y MARCÓ EL 1-0 DE LOS CIUDADANOS ANTE ARSENAL . Mirá la Copa de la Liga inglesa por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/W6UOXCqRST

Pese a tener muy buenas situaciones, los Gunners no pudieron ni siquiera anotar el descuento, por lo que el partido que se llevó a cabo en el mítico Estadio de Wembley.

Este fue el noveno título del City en la Copa de la Liga , luego de los conseguidos en 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021. De esta manera, los dirigidos por el español Pep Guardiola quedaron a solo uno del máximo ganador en la historia de esta competición, que es el Liverpool.

En su camino a la final, el elenco Sky Blue había eliminado al Huddersfield Town (2-0), al Swansea (3-1), al Brentford (2-0) y al Newcastle (5-1 en el global). El Arsenal, por su parte, derrotó 2-0 al Port Vale en la tercera ronda, 2-0 al Brighton en octavos de final, 8-7 por penales al Crystal Palace en cuartos de final y 4-2 en el global al Chelsea en las semis.

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Este título también podría ser una inyección anímica para el Manchester City, que viene de quedar eliminado de la Champions League ante Real Madrid y que es el escolta justamente del cuadro londinense en la Premier League, donde solo quedan siete fechas para conocer al nuevo campeón.

Fuente: NA