El picante cruce de Martín Demichelis con un periodista tras la derrota del Mallorca: "Ocupate de lo tuyo y no de lo mío"

Martín Demichelis apuntó directamente contra un cronista tras la caída ante Elche y generó un clima tenso en la conferencia de prensa.

Martín Demichelis no se guardó nada tras la derrota y apuntó contra un periodista.

La caída de Mallorca ante Elche CF por 2-1 dejó mucho más que preocupación en la tabla de posiciones por el apremiante descenso al acecho del equipo mallorquín. En plena conferencia de prensa, Martín Demichelis protagonizó un fuerte cruce con un periodista que elevó la tensión al máximo.

El episodio se dio en un contexto delicado para el equipo. Mallorca quedó en zona de descenso, en el puesto 18 de La Liga, con 28 puntos en 29 fechas y apenas siete victorias en la temporada. La derrota se consumó tras un penal fallado en tiempo de descuento que pudo haber significado el empate.

El tenso momento de Demichelis en la conferencia de prensa de Mallorca El tenso momento de Demichelis con un periodista en España El tenso momento de Demichelis con un periodista en España @NegroGonzalez77 El entrenador argentino no esquivó el conflicto y fue directo contra el cronista Juanmi Sánchez, a quien acusó de haber influido en uno de sus futbolistas antes del partido. “Ocupate de lo tuyo y no de lo mío”, lanzó sin filtro, en un mensaje que rápidamente se viralizó.

Lejos de bajar el tono, el exDT de River redobló la apuesta y aseguró tener pruebas de lo ocurrido: "La formación ni siquiera mi staff la sabía. ¿Con qué certeza le escribís a un jugador y le decís que no va a jugar? Yo vi los mensajes", disparó, visiblemente molesto por la situación.