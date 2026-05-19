Tras su histórica actuación en Miami, Colapinto palpitó el GP de Canadá: "Estoy feliz, vamos por buen camino"

Franco Colapinto correrá este fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, en la que será la quinta carrera de la temporada 2026.

Franco Colapinto viene de tener su mejor actuación en la Fórmula 1 con su séptimo puesto y los 6 puntos que cosechó en el GP de Miami. Una clara muestra de que Alpine está haciendo mejor las cosas que en 2025. Pero tras dos semanas de descanso, este viernes vuelve la actividad oficial en la Máxima.

Este fin de semana se correrá el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, una fecha que tendrá carrera Sprint el sábado previo a la final del domingo. La constructora francesa quiere volver a sumar unidades y el joven piloto argentino se mostró optimista de cara a este nuevo desafío.

El optimismo de Franco Colapinto de cara al GP de Canadá Franco Colapinto Miami Franco Colapinto tuvo en Miami su mejor actuación en la Fórmula 1. EFE

"Estoy feliz de volver a competir en Canadá, especialmente en otro fin de semana de Sprint. Quiero aprovechar el excelente fin de semana que tuvimos en Miami, con nuestros resultados entre los diez primeros en ambas sesiones de clasificación y mi mejor resultado en la Fórmula 1", apuntó el pilarense este martes en un comunicado oficial del equipo.

Tras esto, destacó su evolución personal y también la de Alpine en 2026: "Ha pasado un año desde mi primera carrera con el equipo y Miami demuestra que vamos por buen camino y que hemos tenido un buen comienzo de temporada. Pude pasar un tiempo en Enstone durante las últimas dos semanas y repasamos el buen resultado, además de prepararnos para Montreal este fin de semana con un importante trabajo en el simulador".