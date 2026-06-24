Corea del Norte: Kim Jong Un construirá buques de guerra con armas nucleares

Así, ha afirmado que las Fuerzas Armadas de Corea del Norte están equipando a la Armada con armas nucleares y ha detallado que los planes quinquenales prevén la fabricación de dos buques de guerra al año, incluido uno de crucero de 10.000 toneladas para "fortalecer la capacidad naval" norcoreana.

Kim ha realizado estas declaraciones durante una ceremonia en Nampo, en la provincia de Pyongan Sur, donde se ha llevado a cabo una ceremonia para poner el buque 'Choe Hyon', uno de los destructores de 5.000 toneladas botados el año pasado, según informaciones de la agencia estatal de noticias KCNA.

"Debemos construir anualmente dos buques de superficie de una clase superior a la del 'Choe Hyon', incluyendo un crucero de 10 000 toneladas. Asimismo, debemos construir buques de escolta y buques con un propósito especial, y desarrollar y producir sistemas de armas submarinas", ha apuntado.

Este evento ha tenido lugar más de un año después de que Pyongyang anunciara que el buque estaba listo. Desde entonces, el país ha puesto en marcha ensayos balísticos con el uso del 'Choe Hyon'. Ahora, Kim ha afirmado que este destructor posee la capacidad "operativa y de combate más perfecta y completa" y ha aclarado que "alcanzará niveles inimaginables".

La Corea del Norte de Kim Jong Un tiene armas nucleares. Foto: Efe EFE

Además, ha apostado por terminar con la idea de que la Armada es la "rama más débil de las Fuerzas Armadas" de Corea del Norte. "Las cosas han cambiado, obviamente. Nuestras capacidades van a crecer", ha manifestado, al tiempo que ha expresado que esto favorecerá la "disuasión nuclear" y permitirá "operaciones más diversas y eficaces por parte de sus fuerzas nucleares".

Programa de armas nucleares

"La Armada de Corea del Norte se está convirtiendo en un servicio completo equipado con medios estratégicos, ya que el programa de dotación de armas nucleares avanza según lo previsto", ha explicado, antes de señalar que el 'Choe Hyon' será incorporado a la flota para cumplir con su "honorable misión" y "disuadir la guerra".

El destructor recibió su nombre en honor a 'Choe Hyon', un combatiente revolucionario antijaponés y estrecho colaborador del difunto fundador de Corea del Norte, Kim Il Sung. Choe también fue padre de Choe Ryong Hae, expresidente del Comité Permanente del Parlamento norcoreano. Dpa