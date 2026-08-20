Netflix: la serie española con una apasionante historia de amor

La apasionante historia de amor prohibido española en Netflix que conquista a los amantes del drama.

La cocinera de Castamar es una buena historia porque combina el suspenso, la pasión y los secretos en la corte. Ambientada en la ciudad de Madrid en 1720, esta serie de Netflix atrapa desde el primer minuto.

Netflix: romance e intrigas en la España del siglo XVIII Clara Belmonte es una joven brillante que padece agorafobia tras la trágica pérdida de su padre. Su excepcional talento en la cocina la lleva a trabajar en el palacio del duque de Castamar. La elaboración de platillos exquisitos se convierte en su forma de comunicarse y sanar sus heridas.

El duque Don Diego intenta rehacer su vida social tras años de luto por la muerte de su esposa. El soberano y su entorno aristocrático buscan un nuevo matrimonio ventajoso para mantener el poder. Sin embargo, siente una atracción inevitable por Clara.