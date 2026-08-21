La hija de Alex Caniggia y Melody Luz derritió a los seguidores con su estilo en Italia

Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, se robó las miradas en Italia luciendo los outfits veraniegos más tiernos. ¡Mirá!

Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, brilló durante sus vacaciones en Italia con unos looks de ensueño que contaron con estampas y una personalidad desbordante. En sus paseos, Venezia lució tres outfits que generaron una catarata de comentarios sobre su estilo tan tierno.

El primer look de la pequeña fue un conjunto compuesto por una camisa roja con rayas blancas, cuello bebé y pequeños corazones bordados que combinaba a la perfección con un pantalón a juego, siendo esta una propuesta canchera y divertida que además le permitió moverse con comodidad.

Para su segunda aparición estelar, Venezia llevó un vestido beige decorado con pequeñas flores negras, una opción mucho más delicada y romántica que se adaptó a la perfección a la atmósfera de las calles italianas. Los vestidos livianos son una elección infalible para los días de verano. Además, los estampados discretos pueden ser igual de impactantes que los más llamativos.

El tercer look de la gira italiana fue un vestido blanco estampado con limones y hojas verdes súper divertido y, como toque final, la niña llevó unos zapatos rojos con detalles blancos que generaron un gran contraste con el vestido y elevaron el conjunto a otro nivel. ¡Qué tierna!