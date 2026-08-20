El espectacular look de María Belén Ludueña para un evento solidario

A pocos meses de ser mamá, María Belén Ludueña sorprendió con un look brillante y con plumas para una gala solidaria. No te pierdas las fotos en la nota.

La gala anual solidaria del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez tuvo lugar en el Teatro Colón, y entre las figuras destacadas apareció María Belén Ludueña, quien brilló con un look de gran impacto.

Faltan pocos meses para que sea mamá, por lo que la periodista eligió la noche para desplegar toda su elegancia. El diseño que lució llevaba la firma de Adrián Brown y se trató de un vestido negro de largo midi, escote en V y mangas largas. Además, la prenda estaba cubierta por pequeños detalles brillantes que generaban una textura especial.

Sin embargo, lo más llamativo llegó con el abrigo de plumas negras de gran volumen que se posó sobre los hombros y le otorgó al conjunto un carácter mucho más sofisticado. Ese abrigo funcionó como el recurso perfecto para elevar un clásico vestido negro a una categoría mucho más fashionista, logrando que la elegancia no se viera afectada en ningún momento.

Para cerrar, María completó la puesta con stilettos negros en punta, un calzado clásico que ancló todo el look.