Por qué recomiendan usar agua oxigenada en algunas paredes

Más allá de su habitual uso en el botiquín, el agua oxigenada es un recurso práctico y accesible para eliminar manchas puntuales en las paredes del hogar. Su poder oxidante degrada la mugre y aclara la superficie, aunque exige ciertos resguardos.

Este producto es efectivo para la limpieza superficial, marcas orgánicas, suciedad acumulada y manchas leves de humedad.

Sin embargo, no resuelve problemas de fondo como moho incrustado, condensación severa o filtraciones internas en la estructura de la pared.

Hay que tener en cuenta que se puede usar únicamente agua oxigenada al 3% (la habitual de farmacia).

Primero, realizar una prueba y aplicar una gota en un sector oculto de la pared para confirmar que no destiña ni altere el acabado.

Pasar un trapo seco por la zona afectada para retirar el polvo superficial. Luego humedecer un paño limpio con el producto y frotar suavemente la mancha. Nunca empapar la superficie.

Tras dejarlo actuar un par de minutos, retirar los restos con un paño apenas húmedo y ventilar el ambiente hasta que se seque por completo.

El agua oxigenada jamás debe mezclarse con lavandina, amoníaco ni otros limpiadores químicos, ya que libera gases altamente tóxicos.

Se aconseja extremar cuidados o evitar su uso en empapelados, revestimientos delicados o pinturas de tonos oscuros y satinados.