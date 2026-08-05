Dile adiós al mal olor y los callos con este remedio casero de agua oxigenada

Pon agua oxigenada en tus pies esta noche y mira lo que pasa al despertar. Un remedio económico contra callos.

El agua oxigenada transforma la piel de tus pies mientras duermes. Su uso por las noches elimina bacterias, mal olor, callos y suaviza zonas duras de forma rápida.

Los beneficios de usar agua oxigenada en las piernas y pies por la noche Este antiséptico común combate los hongos que provocan el mal olor y las infecciones molestas. Su acción efervescente remueve las células muertas acumuladas en el talón sin causar dolor alguno.

Para aplicar este método debes mezclar partes iguales de agua oxigenada con agua tibia dentro de una tina. Sumerge tus pies durante quince minutos justo antes de ir a la cama para ablandar la piel.

También puedes humedecer un pedazo de algodón con el líquido y pasarlo sobre las zonas rugosas. Frota con cuidado el área de las uñas para limpiar todos los restos de suciedad atascada.

El momento de la noche es perfecto porque la piel se repara durante las horas de descanso. Al terminar el remojo debes secar muy bien cada dedo con una toalla limpia y seca.