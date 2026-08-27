La frase de Viktor Frankl que puede sostener a cualquiera cuando todo se vuelve difícil

La frase del neurólogo austríaco propone una mirada sobre el propósito, la resistencia y la fuerza que aparece cuando una persona sabe por qué seguir.

La frase de Viktor Frankl pone el foco en la importancia de tener una tarea en la vida.

Hay momentos en los que la fuerza no aparece por entusiasmo, sino por necesidad. Una persona puede sentirse cansada, perdida o sin demasiadas respuestas, pero aun así encontrar un motivo para levantarse y seguir. Sobre esa idea gira la frase de frase de Viktor Frankl que todavía conserva una enorme vigencia.

El neurólogo y psiquiatra austríaco escribió: “No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona como saber que tiene una tarea en la vida”. La frase resume una de las ideas centrales de su pensamiento: el ser humano puede soportar mucho más cuando encuentra un sentido.

Frankl no hablaba de una felicidad fácil ni de una motivación pasajera. Su mirada apuntaba a algo más profundo: la necesidad de sentir que la propia vida tiene una dirección, una responsabilidad o una tarea que vale la pena cumplir.

Viktor Frankl vinculó el sentido de la vida con la capacidad de atravesar momentos difíciles. Mejor con salud La enseñanza de Viktor Frankl sobre el propósito vital Esa tarea puede tomar formas muy distintas. Para algunos será cuidar a alguien, terminar un proyecto, reconstruirse después de una pérdida, acompañar a la familia o simplemente atravesar una etapa difícil sin rendirse. No siempre se trata de grandes gestas, sino de motivos concretos que ordenan el día.

La frase también toca una preocupación muy actual. En una época marcada por la ansiedad, el cansancio y la sensación de vivir corriendo, muchas personas buscan alivio en respuestas rápidas. Frankl propone mirar hacia otro lugar: no solo preguntarse cómo sufrir menos, sino para qué seguir adelante.