Viktor Frankl tiene una mirada distinta sobre la verdadera felicidad: no como una meta directa, sino como una consecuencia de vivir con sentido.

Viktor Frankl sostuvo que la felicidad aparece cuando una persona encuentra un sentido fuera de sí misma.

Buscar la felicidad puede convertirse en una tarea agotadora. Cuanto más se la persigue como si fuera un objetivo fijo, más parece alejarse. Esa paradoja aparece en una de las frases más conocidas de Viktor Frankl: "La felicidad no puede perseguirse; debe suceder".

Frankl no entendía la felicidad como un premio que se alcanza por insistencia, consumo o voluntad. Para él, aparece de manera indirecta, cuando una persona se dedica a una causa, ama a alguien, asume una responsabilidad o encuentra un sentido que la saca del encierro en sí misma.

Esta perspectiva invita a un cambio de enfoque esencial. En lugar de interrogarse continuamente sobre "cómo ser feliz", Frankl sugiere redirigir la atención hacia aquello que merece ser hecho, las relaciones significativas, las tareas que requieren esfuerzo y el sentido que puede ser descubierto incluso en las adversidades.

La frase de Viktor Frankl invita a pensar la felicidad como resultado de una vida con propósito. La célebre frase también desafía una concepción contemporánea muy extendida. Actualmente, la felicidad a menudo se presenta como una obligación: la necesidad de estar bien, de mostrarse pleno, de disfrutar constantemente y de sentirse satisfecho. Sin embargo, esta exigencia puede generar el efecto opuesto, convirtiendo la búsqueda de bienestar en una presión adicional.