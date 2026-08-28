Lo recomiendan los expertos: el truco con agua oxigenada que puede quitar manchas de humedad

Una mancha oscura en la pared puede tener distintos orígenes: suciedad, condensación, una filtración o crecimiento de moho. Frente a esas marcas, el agua oxigenada aparece como una alternativa doméstica para limpiar la superficie, pero su aplicación requiere cuidados y no reemplaza la reparación del problema que genera la humedad.

El producto conocido como agua oxigenada es una solución de peróxido de hidrógeno. Por su acción oxidante, puede aclarar algunos residuos orgánicos y marcas superficiales. Para tareas domésticas debe utilizarse únicamente la presentación de farmacia al 3%. Las concentraciones superiores aumentan el riesgo de irritaciones y quemaduras y no son necesarias para probar este método sobre una pared.

El primer paso consiste en retirar el polvo con un paño seco y probar el producto en un rincón poco visible. Si el color y la terminación permanecen sin cambios después del secado, puede colocarse una pequeña cantidad de agua oxigenada sobre un paño limpio y pasarlo suavemente por la mancha. No conviene empapar la pared ni rociar una superficie extensa de una sola vez. Luego de unos minutos, se retira el excedente con otro paño húmedo y se deja secar el sector con el ambiente ventilado.

El resultado dependerá del tipo de pintura y del material. Una pared blanca lavable puede tolerar mejor el procedimiento que una superficie con colores intensos, pintura mate, papel decorativo o un revestimiento delicado. El peróxido puede aclarar el tono o modificar el acabado. En materiales porosos, además, la mancha visible puede ser apenas la parte externa de una contaminación que se extiende hacia el interior.

Si la marca reaparece, aumenta de tamaño o está acompañada por olor, la prioridad debe ser encontrar el ingreso de agua. Puede tratarse de una pérdida en una cañería, una filtración desde el exterior, condensación o falta de ventilación. Aplicar agua oxigenada, lavandina o pintura sin resolver esa causa solo oculta temporalmente el problema.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda corregir las pérdidas, secar completamente los materiales y limpiar el moho de superficies duras con detergente y agua. Los elementos absorbentes pueden necesitar reemplazo porque el crecimiento suele penetrar en sus cavidades. Tampoco aconseja pintar o sellar una pared antes de retirar el moho. Cuando el área afectada supera aproximadamente 0,9 metros cuadrados, hubo agua contaminada o existe moho en el sistema de ventilación, corresponde consultar a un especialista.

Las mezclas que deben evitarse

El agua oxigenada no debe combinarse con otros productos de limpieza. La guía oficial de Argentina.gob.ar sobre químicos domésticos advierte que su mezcla con vinagre produce ácido peracético, una sustancia capaz de irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias. La recomendación general es no mezclarla tampoco con lavandina, amoníaco, alcohol ni limpiadores comerciales.

Durante la aplicación conviene usar guantes, abrir puertas o ventanas y evitar salpicaduras. El producto debe permanecer en su botella original, opaca y correctamente identificada, fuera del alcance de los niños. Según el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, el peróxido puede irritar ojos, piel, nariz y garganta. Si la pared presenta un deterioro persistente, la solución no está en aumentar la concentración: hay que reparar la humedad y evaluar el material afectado.