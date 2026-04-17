Metrotranvía: las obras hacia el Aeropuerto y Luján superan el 70% y bajó la cantidad de "colados"

El Gobierno provincial avanza con la ampliación del Metrotranvía, con obras de infraestructura hacia el Aeropuerto Internacional El Plumerillo y también a Luján de Cuyo; además de mejoras operativas y controles más estrictos sobre el pago del pasaje con la instalación de paradores.

Según comentó a MDZ el presidente de la Sociedad de Transporte Mendoza (STM), Daniel Vilches, las obras están en un 70,76% de avance y se mantiene el plazo adelantado de inauguración, que será en septiembre u octubre, tal como se señaló en enero .

El funcionario comentó que la instalación de los rieles y durmientes ya se realizó casi en la totalidad del tramo a ampliar y ahora se está trabajando en lo "no visible", que está relacionado a todo lo que es electrónica, cableo y electricidad, baterías de litio y locales técnicos, entre otros.

Por otro lado, en MDZ Radio -en el programa Digamos Todo- habló el subsecretario, Luis Borrego, quien se mostró "muy conforme con los avances”, y destacó que la planificación financiera fue clave para acelerar los trabajos: “Se hizo una adquisición de materiales a dólar oficial en su momento, lo que permitió avanzar muchísimo”.

Como ya se ha indicado, la extensión se desarrolla en dos frentes: hacia el norte, desde la última estación en funcionamiento, que es Panquehua, con destino al Aeropuerto; mientras que hacia el sur se abre un ramal desde Godoy Cruz rumbo a Luján de Cuyo, donde llegará en este tramo hasta la zona de la facultad de Ciencias Agrarias (a metros de San Martín y Almirante Brown).

Cómo será la llegada al Aeropuerto y más seguridad de la PSA

Las novedades y particularidades del Metrotranvía se darán en el tramo norte, ya que convertirá a Mendoza en una de las pocas ciudades de la región con conexión ferroviaria directa al Aeropuerto, pensado tanto para el turista como sobre todo para los mendocinos que podrán conectar más fácilmente a través de este transporte público.

obras metrotranvia aeropuerto santilli cornejo casado (15) Alf Ponce Mercado / MDZ

Para Borrego, será "un ícono en el país y en Sudamérica”. La traza continuará desde el actual recorrido hasta el parador Panquehua, avanzará hacia el parque industrial, cruzará la Ruta 40 e ingresará al predio aeroportuario.

En ese recorrido, se agregarán, desde Panquehua, el Parador Rawson; la Estación Espejo; y el Parador Newbery, antes del Parador Aeropuerto.

Daniel Vilches, Diego Costarelli, Natalio Mema y Luis Borrego, en las obras del Metrotranvía Daniel Vilches, Diego Costarelli, Natalio Mema y Luis Borrego, en las obras del Metrotranvía Prensa Gobierno

La construcción del último parador ya está avanzado desde comienzos de año y se ubicará en paralelo a las viñas de uva ubicadas al norte del camino vehicular, justo al lado del predio del estacionamiento.

Borrego aseguró que, como parte de las medidas específicas de seguridad de la PSA, habrá "portones automatizados" que se abrirán y cerrarán cuando pase cada una de las duplas.

También se instalarán cámaras inteligentes (con IA) en las duplas, así como además en los nuevos paradores de las estaciones, que permitirán la identificación de rostros e identidades. Esas cámaras transmitirán en línea (en vivo y en directo) y estarán vinculadas de forma directa con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) 911 y también el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Paradores inteligentes y menos "colados"

Por otro lado, Borrego señaló que la recaudación gracias al pago del boleto en el Metrotranvía se incrementó "en un 20% del pago de transacciones respecto al año anterior", sobre todo por la instalación de molinetes y sistemas de preembarque a las duplas, lo que ha reducido a los que se "cuelan" debido a la falta de inspectores.

La implementación de paradores con molinetes —19 de los 25 previstos— "ya muestra resultados positivos" no solo en términos económicos, sino también en la experiencia de los usuarios, según Borrego.

Pago del pasaje de Metrotranvía Paradores del Metrotranvía Prensa Gobierno

Además, remarcó que la seguridad es otro eje clave de la intervención: “Al ser un lugar confinado es más seguro. Antes había personas muy cerca de las vías; ahora hay una separación física y cámaras de monitoreo”.

También dijo que el sistema de molinetes también responde a un "reclamo" de los usuarios cumplidores al sostener que "era un reclamo permanente de quienes sí pagan su pasaje y veían que otros no lo hacían”, indicó.

El referente de Transporte explicó que estos dispositivos no solo apuntan a reducir la evasión del pago "sino para mejorar también el ascenso. Al haber pagado previamente, cuando llega la dupla pueden subir todos en simultáneo”, lo que genera un menor tiempo de espera.

Actualmente hay 19 paradores en funcionamiento en el área metropolitana, de los cuales cinco se encuentran en Ciudad de Mendoza (Belgrano, Suipacha, Moldes, Lugones y Rubilar) y siete en Godoy Cruz (25 de Mayo, Pellegrini, Godoy Cruz, Progreso, Independencia, Parque TIC y 9 de Julio).