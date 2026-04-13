Guaymallén: un galpón se incendió y generó preocupación

El incendio se produjo en calle Solari al 9000. Producto del siniestro el depósito tuvo pérdidas parciales en su su producción. Además, se registraron derrumbes en las estructuras colindantes.

Un incendio en Guaymallén afectó parte de la producción de una fábrica de botellas.

Un incendio afectó a un galpón durante la mañana de este lunes en Guaymallén. Producto del siniestro, el establecimiento dedicado a la fabricación de botellas para bodegas sufrió la pérdida parcial de sus productos. Además, se registraron derrumbes en las estructuras colindantes.

De acuerdo al reporte policial, el hecho se registró en calle Solari al 9000. Tras ser notificados, efectivos de las fuerzas de seguridad se desplazaron hacia la zona, donde se encontraron con el galpón en llamas. Según la información oficial, el foco ígneo se desarrolló en la parte posterior del establecimiento de fabricación de botellas.

Las llamas afectaron parte de las nueve filas de pallets que había en el depósito. Además, también se registraron derrumbes en las estructuras colindantes.

Cabe destacar que, para contener las llamas, trabajaron en el lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios de Guaymallén y Bomberos del Cuartel Central, quienes recibieron apoyo de recursos hídricos adicionales y la colaboración de personal de Godoy Cruz. Entre todos montaron un operativo que consistió en la intervención en tres frentes de ataque, logrando así controlar la situación.

Incendio en Guaymallén Tras un operativo coordinado, se logró contener el fuego. Ministerio de Seguridad y Justicia