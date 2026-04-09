Un voraz incendio provocó pérdidas totales en una vivienda de Las Heras

Un voraz incendio provocó la destrucción total de una vivienda ubicada en el departamento de Las Heras.

Un voraz incendio provocó la destrucción total de una vivienda ubicada en el departamento de Las Heras, generando preocupación entre vecinos de la zona y un importante despliegue de emergencia. El hecho se registró alrededor de las 11.10 en una propiedad situada sobre el Carril El Borbollón, entre Chacón y Guaycochea.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 56°, el siniestro fue advertido a través de un llamado al 911. Al momento en que se iniciaron las llamas, la casa se encontraba sin ocupantes, lo que evitó consecuencias de mayor gravedad.

Hasta el lugar acudieron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y dotaciones del Cuartel Central de Bomberos, quienes trabajaron intensamente para controlar el incendio. Tras las tareas de extinción, los brigadistas confirmaron que la vivienda, compuesta por dos ambientes, sufrió daños totales.

De acuerdo con el testimonio de la propietaria, ella se había retirado temprano junto a su pareja para llevar a su hijo al colegio. Fue un vecino quien la alertó sobre lo que estaba ocurriendo, lo que permitió que regresara rápidamente al lugar y constatara la magnitud del desastre.