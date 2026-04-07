Impactante incendio en un puente en Panamá: hay un muerto y varios heridos

Un impactante incendio tuvo lugar este lunes en el puente de las Américas , el más antiguo de los que cruzan el Canal de Panamá en el lado del Pacífico. Como consecuencia, al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas.

De acuerdo con los reportes preliminares, todo ocurrió debido al fuego que se desató en dos camiones cisterna. La situación desencadenó todo un protocolo de emergencia por la cercanía de varios depósitos de combustible.

El siniestro fue controlado por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP). Más de 75 personas trabajaron en la extinción del incendio , según confirmó el coronel Víctor Raúl Álvarez, Director General.

"El fuego está extinguido en un 100 % y estamos en labores de refrescamiento para que mañana entren los investigadores para determinar las causas y posible origen del siniestro", agregó.

Asimismo, el incendio dejó un saldo de un muerto y dos bomberos heridos con quemaduras leves. "Nos informaron que una persona quedó atrapada entre medio de los dos cisterna y falleció", informó Álvarez.

El puente permanecerá cerrado

Por otro lado, el ministro de Obras Públicas de Panamá, José Luis Andrade, detalló que tras estos incidentes "es normal que haya que revisar la estructura metálica" del puente, por lo que la circulación permanecerá cerrada hasta no confirmar el estado y la seguridad de la infraestructura.

De esta manera, la conectividad por el puente, inaugurado en 1962, entre la provincia de Panamá y la contigua de Panamá Oeste fue interrumpida. Las autoridades de tránsito recondujeron el tráfico hacia la otra vía alterna del puente Centenario, que también cruza el Canal de Panamá.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó en X que ante esta situación en el puente, "mañana será un día complejo y la atención a sus puestos de trabajo de los miles de ciudadanos de Panamá Oeste será irregular", por lo que solicitó a entidades públicas y al sector privado "que se tengan las consideraciones necesarias"."Esperemos recobrar normalidad lo antes posible", concluyó.

Con información de EFE