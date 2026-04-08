Incendio mortal en Belgrano R: el estremecedor testimonio en primera persona que revela cómo fue la tragedia

El martes por la noche, Agustín y Agustina se fueron a dormir sin saber que, en la madrugada del miércoles, vivirían un desesperante episodio en su propia casa. Es que, bien temprano, se produjo un incendio en la planta baja del edificio en el que residen, en el barrio porteño de Belgrano R , por lo que la intensidad del humo los alarmó. Por el siniestro, un hombre murió.

La pareja se encontraba en el primer piso del edificio -ubicado en la intersección de las calles Conde y Echeverría en Belgrano R- cuando Agustín empezó a sentir que el humo, proveniente de la planta baja, invadía el interior de su departamento.

En diálogo con MDZ, el joven de 29 años relató cómo fue el dramático episodio. Agustín se encontraba jugando en la escalera con Fonsi, una perra recuperada muy temerosa por su pasado antes de ser rescatada, cuando pudo percibir el olor a humo.

“No vi el humo. Cuando lo olí ya estaba jugado en la escalera. Casi la quedo en el hall con Fonsi por el humo”, contó Agustín a MDZ, y se sinceró: “Pensé que me iba, pero sentí a alguien conmigo empujando para abrir la puerta del hall”.

Agustín tuvo que “encastrar la llave todo intoxicado”, pero lo logró. “Se incendió el departamento de abajo. Nos evacué yo. Me di cuenta y arranque a pedir ayuda a los gritos”, expresó el chico. Fue entonces que llegaron los bomberos y sacaron a su pareja, Agustina, “que se quedó respirando por la cocina”.

Al arribar los bomberos, la pareja y su mascota fueron rescatados y trasladados al Hospital Pirovano bajo observación por el humo. Además, llegó la Policía de la Ciudad al lugar.

De acuerdo con lo relatado, lo que habría ocasionado el incendio fue un horno eléctrico de la casa de un hombre ubicada en la planta baja del mismo edificio.

En estos momentos el incendio ya fue controlado. Personal de bomberos y Policía de la Ciudad quedaron a cargo del operativo centrado en las pericias.