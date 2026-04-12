Video: impactante incendio en plena carrera de NASCAR

Un impactante incidente se registró en el Bristol Motor Speedway durante una nueva fecha de la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, cuando se produjo el incendio de un auto en plena carrera, lo que obligó a neutralizar la competencia.

La situación se produjo en la vuelta 194 de las 300 previstas, cuando el Chevrolet número 91 comenzó a perder rendimiento en medio del pelotón. El vehículo, conducido por Mason Maggio , evidenció rápidamente problemas mecánicos, con humo que salía desde la parte inferior.

Ante esta situación, el piloto redujo la velocidad y logró llevar el auto hacia la zona de boxes. Sin embargo, apenas se detuvo, el problema se agravó: se iniciaron llamas en la parte baja del coche que rápidamente se extendieron hacia el sector trasero.

Maggio logró abandonar el vehículo por sus propios medios y fue asistido por integrantes de otros equipos que se encontraban en la zona. La reacción fue inmediata y permitió que el piloto se alejara sin complicaciones.

Mientras tanto, el personal de seguridad actuó con rapidez para extinguir el fuego utilizando varios extintores. Luego, se desplegó material absorbente sobre la pista para contener los fluidos derramados, lo que obligó a detener momentáneamente la carrera con bandera roja.

Impactante incendio en plena carrera de NASCAR en Bristol Impactante incendio en plena carrera de NASCAR en Bristol

Qué dijo Maggio tras el incendio de su auto

Una vez finalizada la intervención, el piloto llevó tranquilidad sobre su estado de salud y explicó el origen del problema. “Sí, estoy bien", afirmó. "Sabía que iba a haber muchas chispas bajo las luces aquí en Bristol, solo que no esperaba que mi auto las encendiera”.

Además, detalló la falla que desencadenó el incendio: “Simplemente vi que la presión de aceite empezó a caer de la nada en ese último reinicio y, efectivamente, estaba envuelto en humo. Perdimos el motor en ese momento”.

Por último, lamentó no poder completar la competencia: “Definitivamente es una lástima. Ojalá hubiéramos tenido un día mucho mejor", expresó, antes de llevar tranquilidad a su entorno: “Para toda la familia – mamá y todos en casa, estoy bien”.

Al momento del abandono, Maggio se ubicaba en el puesto 35. Finalmente fue clasificado en la posición 37, en lo que significó su tercer retiro en las primeras fechas de la temporada 2026.