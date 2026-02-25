Godoy Cruz suma una nueva jornada de atención gratuita para mascotas
El operativo será el 3 de marzo en el Parque San Vicente de Godoy Cruz. Habrá vacunación, desparasitación y entrega de turnos para castración.
La Municipalidad de Godoy Cruz continúa fortaleciendo las políticas de cuidado y bienestar animal con una nueva jornada de la Unidad Veterinaria Móvil, destinada a vecinos del departamento.
En esta oportunidad, el operativo se realizará el próximo 3 de marzo, de 9 a 11, en el Skate Park del Parque San Vicente, ubicado en Cipolletti 401. La iniciativa busca acercar servicios esenciales de salud veterinaria a la comunidad.
De esta manera, la propuesta apunta a facilitar el acceso a prestaciones básicas y promover la tenencia responsable, así como el compromiso de los vecinos con el cuidado de sus mascotas.
Servicios gratuitos para la salud animal
Durante la jornada se brindarán prestaciones sin costo que incluyen desparasitación interna para cachorros hasta los 4 meses, desparasitación externa para perros y gatos desde los 4 meses, y vacunación antirrábica para animales mayores de esa edad en buen estado de salud.
También se realizará la colocación de pipetas (desparasitación externa) y se entregarán turnos para castración. Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida que busca prevenir enfermedades, controlar la población animal y acompañar a las familias en el cuidado de perros y gatos.
Requisitos para acceder al operativo
La atención será por orden de llegada. Para acceder al servicio, será necesario presentar el DNI de una persona mayor de edad y acreditar domicilio en Godoy Cruz.
Asimismo, se deberá asistir con los animales correctamente contenidos, ya sea con correa, collar o transportadora, a fin de garantizar la seguridad durante la jornada. Para más información, los vecinos pueden comunicarse al 4131830 o al 2613064927.
En este sentido, el municipio reafirma su compromiso con la salud pública, el bienestar animal y el trabajo territorial en los distintos barrios del departamento.