Godoy Cruz suma una nueva jornada de atención gratuita para mascotas

La Municipalidad de Godoy Cruz continúa fortaleciendo las políticas de cuidado y bienestar animal con una nueva jornada de la Unidad Veterinaria Móvil, destinada a vecinos del departamento.

En esta oportunidad, el operativo se realizará el próximo 3 de marzo, de 9 a 11, en el Skate Park del Parque San Vicente, ubicado en Cipolletti 401. La iniciativa busca acercar servicios esenciales de salud veterinaria a la comunidad.

De esta manera, la propuesta apunta a facilitar el acceso a prestaciones básicas y promover la tenencia responsable , así como el compromiso de los vecinos con el cuidado de sus mascotas .

Durante la jornada se brindarán prestaciones sin costo que incluyen desparasitación interna para cachorros hasta los 4 meses, desparasitación externa para perros y gatos desde los 4 meses, y vacunación antirrábica para animales mayores de esa edad en buen estado de salud.

También se realizará la colocación de pipetas (desparasitación externa) y se entregarán turnos para castración. Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida que busca prevenir enfermedades, controlar la población animal y acompañar a las familias en el cuidado de perros y gatos.

Requisitos para acceder al operativo

La atención será por orden de llegada. Para acceder al servicio, será necesario presentar el DNI de una persona mayor de edad y acreditar domicilio en Godoy Cruz.

Asimismo, se deberá asistir con los animales correctamente contenidos, ya sea con correa, collar o transportadora, a fin de garantizar la seguridad durante la jornada. Para más información, los vecinos pueden comunicarse al 4131830 o al 2613064927.

En este sentido, el municipio reafirma su compromiso con la salud pública, el bienestar animal y el trabajo territorial en los distintos barrios del departamento.