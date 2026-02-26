Obras en el Puente Olive: finalizó el asfaltado y avanza la señalización vial

Godoy Cruz continúa avanzando con su plan integral de mantenimiento y mejora de la red vial. En esta oportunidad, concluyeron las tareas de asfaltado en la zona del Puente Olive y su entorno, mientras se desarrollan los trabajos de señalización horizontal para completar la intervención .

“La zona del Puente Olive renueva su infraestructura vial”, indicaron desde la comuna al destacar el alcance de la obra en uno de los puntos de conexión más transitados del departamento. La intervención se ejecutó por etapas y en horarios de baja circulación para reducir molestias y reforzar la seguridad vial.

Con el asfaltado ya finalizado, el foco ahora está puesto en la demarcación y pintura, que permitirán ordenar la circulación y mejorar la visibilidad en toda el área intervenida.

En primer lugar, la obra contempló la renovación de la carpeta asfáltica, que quedó finalizada a fines de enero. En total, se colocaron 1.256,30 toneladas de concreto asfáltico, lo que permitió optimizar la calzada en toda la zona.

Asimismo, actualmente se realizan tareas de pintura en horario nocturno y en franjas de baja circulación vehicular. Esto permite evitar demoras y minimizar las molestias para vecinos y conductores. Entre los trabajos se incluyen la pintura de cordones, rampas y esquinas en color amarillo, así como la demarcación de sendas peatonales con pintura termoplástica, que garantiza mayor durabilidad y visibilidad.

De esta manera, la obra no solo mejora la superficie de rodamiento, sino que también refuerza la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito.

Intervención por etapas para reducir el impacto

El plan se ejecutó de manera progresiva y organizada. Los trabajos avanzaron por etapas con el objetivo de reducir el impacto en la circulación diaria y asegurar una intervención eficiente.

La zona intervenida comprende la rotonda completa y los principales accesos: hacia el este hasta las calles Portugal y Ricardo Rojas; hacia el oeste hasta el cruce del canal en República del Líbano; unos 100 metros en dirección sur desde la rotonda; y el corredor norte hasta calle Vergara.

puente olive Godoy Cruz completa la renovación del Puente Olive con trabajos de demarcación. Prensa Godoy Cruz

Este esquema permitió sostener la conectividad en un sector clave mientras se desarrollaban las obras.

Una obra que fortalece la seguridad y la circulación en Godoy Cruz

En paralelo, también finalizaron las tareas de asfaltado en las calles Cervantes y Sarmiento, sobre el Puente Olive, consolidando una intervención estratégica en esta área.

En consecuencia, la mejora impacta directamente en la calidad de circulación y en la seguridad de quienes transitan diariamente por el sector. Con la etapa de pintura próxima a completarse, la obra quedará totalmente finalizada, reafirmando el compromiso del Municipio con el mantenimiento y la puesta en valor de la infraestructura urbana.