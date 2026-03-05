El nuevo scooter con buena relación precio/producto que ya está disponible: ¿cuánto cuesta?

Su equilibrio lo convierte en un scooter ideal tanto para desplazamientos diarios como para trayectos más largos.

Wellta Motors, distribuidor oficial de LETBE, presenta en España la nueva LETBE Aurora 125, un scooter ADV diseñado para quienes quieren moverse sin límites con la mejor relación calidad/precio de su segmento. Con una estética moderna y robusta, la Aurora 125 combina practicidad urbana con una polivalencia que invita a salir de la ciudad.

Equipada con un motor Euro 5+ de 125 cc, monocilíndrico de 4 válvulas refrigerado por aire, la Aurora 125 integra inyección electrónica y transmisión automática CVT. Su equilibrio la convierte en una opción ideal tanto para desplazamientos diarios como para trayectos más largos, con la tranquilidad añadida de una autonomía sobresaliente gracias a su gran depósito de 12 litros, pensado para que puedas llegar tan lejos como quieras con menos paradas.

Te puede interesar BMW presenta la nueva R 1300 R Superhooligan: qué detalles tiene esta moto

Uno de sus grandes puntos diferenciales es, precisamente, la autonomía. Su gran depósito está orientado a reducir repostajes y ofrecer una autonomía muy superior a la media de su segmento, una ventaja ultra eficiente para quienes priorizan la libertad y la practicidad en el uso cotidiano.

LETBE Aurora 125 scooter LETBE Aurora 125 scooter Tecnología y equipamiento del nuevo scooter de LETBE La Aurora 125 eleva el listón en tecnología y funcionalidad con una gran pantalla digital de fácil lectura, iluminación full LED, sistema Keyless y apertura eléctrica del asiento y del depósito. Además, incorpora detalles pensados para el uso real del día a día, como mandos retroiluminados y doble toma de carga USB, para mantener dispositivos conectados en cualquier desplazamiento.

Especificaciones del nuevo scooter de LETBE Motor: Euro 5+, 125 cc, monocilíndrico 4 válvulas refrigerado por aire, inyección electrónica.

Velocidad punta: 105 km/h.

Potencia: 10,5 HP a 7.500 rpm

Par máximo 9,6 Nm a 6.000 rpm

Transmisión: automática CVT (variador y correa). Arranque eléctrico con sistema Keyless.

Consumo: 2,6 L/100 km

Depósito: 12 litros.

Frenos: disco delantero y trasero con sistema CBS.

Suspensiones: horquilla telescópica de largo recorrido (del.) y doble amortiguador (tras.).

Neumáticos: 110/80–14 (del.) y 130/70–13 (tras.).

Dimensiones (LxAnxAl): 1955 x 745 x 1225 mm

Distancia entre ejes: 1.335 mm.

Altura del asiento: 778 mm

Distancia libre al suelo: 160 mm

Peso: 140 kg. Precio del nuevo scooter LETBE Aurora 125 La LETBE Aurora 125 llega con un precio de lanzamiento de 2.390 euros (IVA incluido) en península y Baleares, con financiación a medida disponible en la red LETBE. Estará disponible en toda la red de concesionarios oficiales a partir del 30 de marzo, en los colores Gris Braco, Negro Mate y Blanco Perla. Además, incluye 5 años de garantía, baúl y un año de seguro gratuito.